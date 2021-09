Die Bedienung eines Abstell-Schiebe-Elements mit dem Beschlag DuoPort AS von Winkhaus ist intuitiv: Zum Öffnen fährt der Flügel rund 6 mm in den Innenraum. Das reicht aus, um die Dichtung vom Rahmen zu lösen und den Flügel in seine Abstell-Schiebe-Position zu bringen. Danach unterstützt die leichtgängige Technik, die über einen einzigen Griff bedient wird, die Bewegung. Der Beschlag ist für Flügelgewichte von bis zu 250 kg geeignet.

