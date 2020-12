Holz-Tusche übernimmt Ochtruper Holzhändler

Das Marsberger Holzhandels-Unternehmen Holz-Tusche wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 die Ochtruper Hermann Scho GmbH & Co. als Filialstandort übernehmen. Im Zuge des Asset Deals werden die 13 Mitarbeiter am Standort Ochtrup auch weiterhin für die Kunden vor Ort sein und von Holz-Tusche übernommen – ebenso der Fuhrpark mit vier LKW. Insgesamt beschäftigt das Sauerländer Unternehmen dann 175 Mitarbeiter und der Fuhrparkt wächst auf 30 LKW. Beide Standorte sind dem Hagebau-Fachhandel angeschlossen und gehören dem Einkaufsverbund EVH an. Künftiger Standortleiter wird Gerold Volkers, der bisher das Gebiet um Ochtrup als Außendienst von Holz-Tusche betreut. Der Standort Ochtrup hat ca. 3.000 Quadratmeter Lager- und Verkaufsfläche. Der Hauptsitz in Marsberg dient als „Zweitlager“ mit täglicher Anbindung und bekannt hohem Lagervolumen.