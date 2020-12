Bekenntnis zum Standort und zu Europa: Häfele firmiert um

Die Muttergesellschaft der weltweit führenden Häfele Gruppe für Möbel- und Baubeschläge, elektronische Schließsysteme und LED-Licht, Häfele GmbH und Co KG, hat sich zum 01. Dezember 2020 eine neue Gesellschaftsform gegeben. Häfele Deutschland firmiert ab sofort unter dem Namen Häfele SE & Co KG. „Mit der Rechtsform einer „Societas Europaea“ (SE) machen wir Häfele am Standort Nagold als international aktives Familienunternehmen vorausschauend fit für die Zukunft“, sagt Unternehmensleiterin Sibylle Thierer.

Die Häfele Gruppe erwirtschaftet mehr als die Hälfte ihres Umsatzes in Europa und gibt nun dem im Unternehmen gelebten europäischen Gedanken auch im Firmennamen ein Gesicht. Zahlreiche große deutsche Familienunternehmen haben diese Veränderung hin zu einer „Europäischen Gesellschaftsform“ bereits durchgeführt oder planen entsprechend. Kein Wunder, denn damit gewinnen die Gesellschafter mehr Flexibilität für die künftige Steuerung ihrer Unternehmen und schaffen gleichzeitig, bei Beibehaltung einer zusätzlichen KG, mehr Alternativen zur Einbeziehung der Familie.

Bei Häfele legt man damit ganz konkret den Grundstein für die Übernahme von Verantwortung durch die 4. Generation und gibt gleichzeitig ein Bekenntnis zur künftigen Unabhängigkeit als Familienunternehmen ab. „Wir wollen auch in Zukunft ein für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für internationale Führungskräfte attraktiver und moderner Arbeitgeber mit schlanken Entscheidungsstrukturen für schnelles Handeln bleiben. Mit dem Fortbestand der Personengesellschaft sorgen wir zudem auch unseren Kunden und Lieferanten gegenüber für Kontinuität und schaffen Vertrauen“, sagt Sibylle Thierer.

In der 97jährigen Unternehmensgeschichte ist Sibylle Thierer erst die vierte Geschäftsführerin an der Spitze von Häfele und sie wird die Häfele SE & Co. KG nun als Geschäftsführende Direktorin leiten. Die Änderung der Gesellschaftsform, darauf legt Sibylle Thierer besonderen Wert, wird auf die tägliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Auswirkungen haben.

Die Häfele Gruppe schaut in ihrer nahezu 100jährigen Firmengeschichte auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurück. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen, hatte 2019 eine Exportquote von 80% und erwirtschaftete 1,5 Mrd € weltweit.

Änderungen der Rechtsform hat es in dieser Zeit mehrfach gegeben. Gegründet wurde Häfele als Einzelunternehmen am 1. Dezember 1923 von Adolf Häfele. 1949 erfolgte die Übernahme durch die zweite Generation als OHG (offene Handelsgesellschaft) mit Walther Thierer an der Spitze. 1972 wurde das Unternehmen wegen seines starken Wachstums in eine KG (Kommanditgesellschaft) und 20 Jahre später,1992, in eine GmbH & Co KG umgewandelt. Sibylle Thierer führt das Unternehmen in dritter Generation seit 2004.