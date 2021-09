Der Titel der Februarausgabe 2012 zeigt noch das dds-Logo in alter Form, wie es bis zum Relaunch im Juni 2014 über viele Jahre Sehgewohnheit war. Als weitere Besonderheit ist auf dem Cover ausnahmsweise ein Möbeldetail zu sehen: Vor der Einführung der Titelthemen mit dem Relaunch zum großen 100-jährigen dds-Jubiläum 2001 war das häufiger der Fall, wenn nicht sogar die Regel! Seitdem korrespondiert das Cover sinnvollerweise mit dem jeweiligen Titelthema, was nun auch häufiger mal Kollegen aus der Branche abbildet, wie wir an dieser Stelle in der Augustausgabe gezeigt haben. 2011 war für die Gesellenstücke aus Baden-Württemberg ein sehr starker Jahrgang, was uns dazu bewogen hat, die Ausnahme zu wagen: Christina Kratzenberg hat die Gesellenstücke für uns im Landesgewerbeamt in Stuttgart fotografiert und dabei auch hochästhetische Details eingefangen. Der Beitrag hieß »Möbel im Freistil« und zeigt markante Gesellenstücke mit ausgeprägtem Logo-Charakter. Das Jahr 2012 markiert auch den Startschuss für ein Projekt, das uns bis heute begleitet: Gemeinsam haben wir mit der Arthur-Francke’schen Stiftung und der Unterstützung von Partnern aus der Industrie den »dds-Preis der Arthur Francke’ schen Stiftung« ins Leben gerufen. Der anfangs mit 10 000, inzwischen sogar mit 12 000 Euro jährlich dotierte Nachwuchspreis fördert junge Talente im Tischler- und Schreinerhandwerk. Bisher konnte auf diese Weise der Schreinernachwuchs bereits mit fast 90 000 Euro unterstützt werden. Vor dem Hintergrund des viel benannten Fachkräftemangels ein starkes positives Signal für die Branche! Eine Frage, die uns dabei immer neu begleitet, ist die Ausrichtung des Preises zwischen Exzellenz- und Förderpreis: Herausragende Leistungen zu honorieren ist das eine, sie zu ermöglichen das andere.