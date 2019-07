Beim Hausbau lässt sich mit Hilfe von Eigenleistungen einiges an Geld sparen. Anstatt für gewisse Arbeiten am Bau teure Fachfirmen zu beauftragen, greifen engagierte Bauherren selbst zu Werkzeug und Material. Möglicherweise überschätzen manche ihr fachliches Know-how und auch den Zeitaufwand. Doch am Werkzeug sollte es keinesfalls liegen. In diesem Artikel dreht sich alles um die Eigenleistung und die dafür passenden Werkzeuge.

Das Einsparpotenzial im Verhältnis zum Aufwand

Hausbauer sollten grundsätzlich darüber nachdenken, welche Eigenleistungen sie dank ihrer Fähigkeiten in hochwertiger Qualität ausführen können. Neben der finanziellen Einsparung ist auch der Zeitaufwand bei diesen Leistungen zu berücksichtigen. Beauftragte Firmen rechnen ihre Arbeiten in der Regel pro Stunde ab, so lässt sich die Ersparnis relativ einfach berechnen.

Zu den typischen Eigenleistungen zählen unter anderem das Setzen der inneren Fensterbänke und Zimmertüren, Maler- und Tapezierarbeiten, Fliesen legen, Bodenbeläge wie Laminat etc. einbauen und natürlich der Trockenbau inklusive der Wärmedämmung.

Unabhängig davon, in welcher „Disziplin“ der Bauherr selbst aktiv werden möchte: Das passende Werkzeug will sorgfältig ausgewählt werden.

Hochwertiges und passendes Werkzeug für die Eigenleistung

Professionelle Handwerker wählen bewusst hochwertige Markenprodukte und verzichten vollständig auf Werkzeuge aus dem Discounter. Hier locken zwar günstige Preise, aber diese können nur deshalb knapp kalkuliert werden, weil der Hersteller spart: am Material, an der Langlebigkeit und oft sogar an wichtigen Prüfsiegeln. Ausschließlich Profiwerkzeug, aber dennoch preiswert und mit hohem technischen Qualitätsstandard, bietet Betriebsausstatter Gaerner. Bei Fragen, welches Werkzeug benötigt wird, bietet das Unternehmen auch qualitative Beratung.

Werkzeug für Maler- und Tapezierarbeiten

Es gibt einige Werkzeuge, die für diesen Tätigkeitsbereich keinesfalls fehlen dürfen. Farbrollen und Pinsel in allen Größen gehören ebenso zur Grundausstattung wie die Tapezierbürste und -rolle. Sehr hilfreich ist ein Cuttermesser mit scharfer Messerklinge, die zahlreiche Materialien mühelos durchtrennt. Für das Lackieren empfiehlt sich ein handlicher Farbbecher.

Werkzeug für den Trockenbau

Für viele Heimwerker ist der Trockenbau wie geschaffen. Hier werden Wände gezogen mit Platten aus Gipskarton, Rohre verkleidet und Decken abhängt. Das benötigte Werkzeug für diesen Bereich erweist sich als übersichtlich. Benötigt wird vor allem eine Richt- bzw. Schlagschnur, mit der die Unterkonstruktion exakt ausgerichtet werden kann. Diese Unterkonstruktionen bestehen in der Regel aus Holz oder Metall. Entsprechend ist eine hochwertige Stich-, Hand- oder Kreissäge empfehlenswert. Darüber hinaus gibt es Werkzeuge, die die Arbeit im Trockenbau deutlich erleichtern. Ein Schraubvorsatz mit Tiefenbegrenzer sorgt dafür, dass die Schrauben nicht zu tief in die Gipsplatten gedreht werden. Ein Kantenhobel ermöglicht das risikofreie Anfassen der Gipskartonplatten. Und mit einer Lochkreissäge lassen sich hervorragend die notwendigen Aussparungen für Steckdosen, Lichtschalter und Kabel herstellen.

Werkzeug für das Setzen der Zimmertüren

Die Wahrscheinlichkeit, dass die notwendigen Werkzeuge für das Setzen der Zimmertüren bereits vorhanden sind, ist relativ hoch. Für das Ausmessen der entsprechenden Wandöffnung wird ein Metermaß bzw. Zollstock gebraucht. Mit Hammer und Meißel lassen sich Unebenheiten in der Türlaibung ausgleichen. Keile helfen dabei, die Türzargen zur fixieren, damit sie mit einer Wasserwaage ausgerichtet werden können. Die Zargen selbst muss der Heimwerker zusammensetzen und verleimen. Hierzu benötigt er Spannwerkzeuge. Falls einige Zargen nicht verleimt, sondern verschraubt werden sollen, ist ein Akku-Schrauber notwendig. Zum Schluss werden die Türzargen mit einer Auspresspistole mit PU-Schaum ausgeschäumt. Nach dem Austrocknen kann der überschüssige Schaum mit einem Cuttermesser vorsichtig abgeschnitten werden.

Fazit

Hausbauer mit handwerklichen Fertigkeiten können mit Eigenleistungen viel Geld einsparen. Allerdings benötigen sie hochwertiges Werkzeug, das für den jeweiligen Einsatzzweck bestens geeignet ist. Es lohnt sich, auf gute Qualität zu achten.

