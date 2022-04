Messe für Digitalisierung

Am 31. Mai öffnet die digitalBau in Köln ihre Türen. Es geht um die Digitalisierung in der Bauwirtschaft auf allen Ebenen.

Die eigentlich für Februar geplante digitalBau findet nun vom 31. Mai bis 2. Juni in Köln statt. Mit der Veranstaltung möchte die Messe München GmbH an die starke Premiere in 2020 anknüpfen. Nach dem großen Zuspruch zur BAU 2019 wurde die Fachmesse für Digitalisierung ausgegliedert. Es kamen 2020 rund 270 Aussteller und 10 000 Besucher nach Köln. »Auf der digitalBau kommen die Top-Experten zusammen, die die Digitalisierung der Baubranche vorantreiben. Die Plattform profitiert dabei vom Netzwerk der Weltleitmesse Bau, die alle zwei Jahre in München stattfindet und die dem Thema natürlich ebenfalls großen Raum gibt. Die Innovationszyklen im digitalen Bereich sind jedoch kürzer, deshalb haben wir mit der digitalBAU eine zusätzliche Plattform geschaffen – und den Nerv der Zeit getroffen, so Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung Messe München.

Als neue Fachmesse richtet sich die Veranstaltung vorrangig an Planer, Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer sowie ausdrücklich auch an Handwerker. Die für das Frühjahr vorbereitete Hallenstruktur und das umfangreiche Rahmenprogramm mit fünf Foren zu Themen wie Robotik, Künstliche Intelligenz, Gebäudeautomation sowie Digitale Baustelle bleiben bestehen.

