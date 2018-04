Die verlängerte Werkbank

Im dds-Zulieferforum finden Sie Top-Lieferanten für Halbfabrikate, Komponenten und Zubehörteile. Darüber hinaus präsentieren sich hier auch Fertigungsbetriebe und Dienstleister, die Sie bei der Abwicklung von Projekten unterstützen.

MAKE OR BUY, selbst fertigen oder zukaufen – diese Frage müssen sich Tischler und Schreiner heute im Grunde bei jedem Auftrag stellen. Denn oft gibt es da draußen Zulieferer oder Kollegen, die den Auftrag, den man gerade ins Haus geholt hat, günstiger, schneller oder besser fertigen können als man selbst. Oder die zumindest Komponenten zuliefern oder Teilaufträge erledigen können. Klar gibt kein Unternehmer gerne Wertschöpfung nach außen, wenn er sie in der eigenen Werkstatt erzielen kann. Das ist auch richtig, vorausgesetzt die Fertigungsabläufe sind für den auszuführenden Auftrag effizient genug und der mit dem Kunden verhandelte Preis ist auskömmlich. Und die Kapazitäten im eigenen Betrieb stehen in ausreichendem Maß zur Verfügung.

In allen anderen Fällen hilft es, sich nach einem geeigneten Spezialisten umzusehen. Es gibt genügend Unternehmen in der Branche, die sich auf Zuliefertätigkeiten der verschiedensten Art verstehen und diese kostengünstig und schnell anbieten können. Rund 200 davon findet man im dds-Zulieferforum auf www.dds-online.de.

Das Spektrum reicht vom Kollegen, der sich auf Mineralwerkstoffverarbeitung fokussiert hat bis zum industriell arbeitenden Zulieferer für Korpusmöbel, Massivholzplatten oder Hochglanzoberflächen. Allen gemein ist: Sie kennen die Bedürfnisse des Tischlers und Schreiners, haben sich auf Handwerksbetriebe als Kunden eingestellt und sind damit Partner auf Augenhöhe. –HJG