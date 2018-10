Die Rolle ist je nach Tischgewicht in zwei Größen erhältlich

Die Tischauszugsrolle RO 99 von Wagner ist mit einem iF Design Award 2018 ausgezeichnet worden. Der Beschlag ermöglicht das Vergrößern schwerer Ausziehtische, ohne selbst optisch in Erscheinung zu treten. Das Gehäuse der Rolle wird versteckt, indem es in das Tischbein eingefräst wird. Bei leichtem Anheben des Tisches wird die Rolle durch einen Federmechanismus aus dem Gehäuse gedrückt, arretiert sich, und die Tischplatte kann ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Danach rastet die Rolle durch Druck auf die Tischplatte wieder ein – der Tisch steht stabil, die Rolle ist nicht mehr sichtbar. Verkleinert wird der Tisch auf dieselbe Weise: anheben zum Ausfahren der Rolle, drücken zum Einrasten.

Wagner System GmbH

77933 Lahr

Tel.: (07821) 9477-0, Fax: -60

www.wagner-system.de