Vom Ostermann-Prospekt LED Strips Kernsortiment kann sich der Schreiner beim Entwurf beleuchteter Möbelstücke inspirieren lassen. Die in zwei Richtungen biegbaren LED-Strips Versa Super Plus z. B. sind in einem dünnen und flexiblen Leuchtenkanal untergebracht, was die darin enthaltenen LEDs schützt. Sie eignen sich für Theken und Dekoflächen mit sichtbaren Rundungen und sind individuell kürzbar. Als Lichtfarben stehen extrawarmweiß, warmweiß, neutralweiß und kaltweiß zur Auswahl. Oder die Einbau-Spotleuchten Eco Spot und Magic Swing: sie eignen sich für Regale und Vitrinen und erzeugen eine homogene Leuchtfläche. Auch sie sind wahlweise mit der Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß erhältlich.

Rudolf Ostermann GmbH

46395 Bocholt

Tel.: (02871) 2550-0, Fax: -30

www.ostermann.eu