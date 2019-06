Für den Küchenbau bietet Ostermann eine riesige Auswahl an Zubehör. Schon zum Thema Spülen und Armaturen gibt es zwei umfangreiche Prospekte mit den Kernsortimenten von Blanco und Franke. Hinzu kommen zwei dicke Kataloge mit Griffen und zahlreiche Themenprospekte. Um in dieser Vielfalt immer den Überblick zu behalten, gibt es jetzt den Prospekt »Projektküchen«. Mithilfe großer Anwendungsbilder bietet der Prospekt Anregungen und wertvolle Inspiration. Zu jedem Anwendungsbild zeigt der Prospekt ausgewählte, besonders beliebte Produkte, mit denen sich die Werkstücke realisieren lassen. Bei Ostermann erhält der Tischler uns Schreiner nahezu alles, was er für den Bau einer gewerblichen Küche benötigt, aus einer Hand. Für den Bau der Unterschränke gibt es Schubkästen, Abfalltrennsysteme, Sockelhöhenversteller und -blenden sowie Lüftungsgitter. Außerdem stehen Möbelrollläden, Schrankausstattung und Scharniere in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung.

Rudolf Ostermann GmbH

46395 Bocholt

Tel.: (02871) 2550-0, Fax: -30

www.ostermann.eu