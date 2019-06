Osmo unterstützt drei Wege zur Wunschfarbe: Abmischen, Neumischen und Aufmischen. Abmischen heißt, eine hellere Farbe beimengen. Dabei entsteht ein pastelliger Ton mit skandinavischen Anmutung. Bei nicht als fertiges Produkt erhältlichen Farbwünschen heißt die Devise: Neumischen. Dafür hält Osmo zahlreiche Farbrezepte und das passende Zubehör vor. Ganz besondere Effekte erzielt die Duo-Ton-Technik, die unter Aufmischen fällt: Hierbei wird die Holzoberfläche in einem Farbton gestrichen, nach der Trocknung kommt ein Anstrich in einer anderen Farbe darüber. Der noch nasse zweite Anstrich wird mit einer Rakel abgezogen. Dadurch erscheint auf den erhabenen Stellen die erste Farbe, während sich die neue in den Vertiefungen absetzt. So kommt die Holzmaserung zur Geltung.

