Neugierig? Während Sie gespannt aufs Christkind warten, haben wir unsere Geschenke für Sie schon vorbereitet!

Hinter dem heutigen Adventskalender-Türchen verbergen sich vier VIP-Pakete für die Fensterbau Frontale, die Sie gewinnen können.

Ein VIP-Paket beinhaltet

– je eine Ehrenkarte, die zum kostenfreien Besuch der Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk 2018, unentgeltlichem Parken sowie kostenfreier Nutzung der Garderoben berechtigt,

– sowie eine VIP-Lounge-Karte, mit der Sie Zugang zu einer unserer VIP-Lounges haben. Hier erhalten Sie kostenfrei Getränke und Snacks, führen konzentrierte Gespräche, entspannen vom Messetrubel und sammeln neue Energie.

Und das erwartet Sie vom 21. bis 24. März 2018 auf der Fensterbau Frontale:

Derzeit stellt die Erfolgsmesse für Fenster, Tür und Fassade die Weichen für ihr Jubiläumsjahr: Seit nunmehr 30 Jahren findet sie im Messezentrum Nürnberg statt. Nach einer erneuten Rekordveranstaltung im März 2016 mit Besucherplus und 794 Ausstellern aus 37 Ländern will sich die Weltleitmesse ein weiteres Mal in Bestform präsentieren.

Die Fensterbau Frontale ist die führende Fachmesse rund um Fenster, Türen und Fassaden. Alle zwei Jahre informieren sich hier Fenster- und Fassadenbauer, Schreiner, Architekten sowie der Handel über die neuesten Profilsysteme, Bauelemente, Glas in der Architektur, Beschläge sowie Befestigungs- und Sicherheitstechnik, Maschinen, Anlagen und vieles mehr. Ein Fachprogramm ergänzt die Ausstellung: 2018 findet erstmals ein Vortragsforum in der Halle 3A statt. Aktuelle Branchenthemen wie die Digitalisierung im Handwerk, Gebäudeautomation, Sicherheit und praxisorientierte Tipps für den Handwerker bilden Schwerpunkte und werden von Experten in Impulsvorträgen erörtert. Ebenfalls neu im Programm sind geführte Themenrundgänge – die Guided Tours.

Für den Gewinn Ihres ganz persönlichen VIP-Pakets drücken wir Ihnen fest die Daumen und freuen uns auf Ihren Besuch der Fensterbau Frontale vom 21. bis 24. März 2018!

Fensterbau Frontale

Messezentrum

90471 Nürnberg

www.frontale.de