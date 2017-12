Das Toolset besteht aus:

Mini-Foliex

Raukantex Finisher

Bündigschneider

Außen- und Innenhobel

Ziehklinge

Für jede Anforderung die ideale Kante

Maßanfertigungen für Möbel oder Ladenbau, Showrooms für internationale Marken oder Innenausstattungen in Labors und Kliniken – das Spektrum des Schreiner-Handwerks ist breit gefächert. Doch eins haben alle Herausforderungen gemein: Sie verlangen perfekte, passgenaue Lösungen. Schreiner, Tischler und Inneneinrichter sind dabei auf kompetente Partner angewiesen, die sich auf jede Aufgabe einstellen können. Rehau begleitet die Kunden von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Und zwar nicht nur mit Produkten, die Flexibilität, leichte Verarbeitung und ein ansprechendes Design bieten, sondern auch mit langjähriger Erfahrung und umfassenden Services – von Experten zu Experten.

Mit wenigen Klicks zur perfekten Kante: der Raukantex Webshop

Rehau versteht sich als Partner des Handwerks. Dieser Grundgedanke bestimmt die Produktentwicklungen des Unternehmens und manifestiert sich darüber hinaus in den Services, die Rehau für Handwerksunternehmen entwickelt hat. Ein zentrales Feature ist die Kantensuche: Über den Rau-Kantex Webshop, den Sie unter www.rehau.com/webshop erreichen, erhalten Sie Ihre perfekte Kombination aus Kante und Platte. Der Webshop bietet über 8.000 Varianten, alle gängigen Abmessungen, 4 Werkstoffe, 10 Lacktypen, 25 Prägungen, geeignet für alle Maschinentypen, passend zu mehr als 15.000 Platten- und Laminatvorlagen aller führenden Hersteller – selbstverständlich verfügbar in jeder Menge und jeder Länge ab 1m. In vier Schritten ist die passende Kombination aus Kante und Platte gefunden, der Händler gewählt und die Anfrage abgeschickt. Das komplette Rehau-Kantenprogramm ist über den Webshop auch in Deutschland und Österreich bestellbar.

Schritt für Schritt zur perfekten Kante: mit den Raukantex Tools

Mit den Raukantex Tools erhalten Sie innovative Lösungen für den kompletten Prozess der Kantenbearbeitung – von der Verleimung bis zum Finish. So können Sie beispielsweise mit dem Rau-Kantex Bündigschneider die oberen und unteren Kantenüberstände an geraden und geschweiften Plattenkonturen entfernen. Die Innen- und Außenhobel eignen sich für das Anbringen von Radien an eine Plattenkontur.

