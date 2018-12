Im Buch »Möbel, Raum, Form« gibt Masin Idriss anhand realisierter Projekte und fotorealistischer Varianten undogmatisch Hilfestellung zur stimmigen Gestaltung von Möbeln und Räumen. Ein nützlicher Ratgeber für die Ausbaupraxis.

Ein Buch zum Thema Möbel- und Raumgestaltung zeigt durch Variantenbildung anschaulich am Objekt, dass gute Gestaltung nachvollziehbaren Grundsätzen unterliegt: Der Autor Masin Idriss kann aus seiner jahrelangen Erfahrung als Möbeldesigner und Raumplaner schöpfen, die aus der gemeinsamen Arbeit mit Tischlern, Schreinern und ihren Kunden erwachsen ist. Er verzichtet auf theoretischen Ballast und lässt stattdessen realisierte Projekte sprechen. Die erweisen sich nicht nur als kurzweiliger, sondern auch als unbestechlicher. Undogmatisch widerlegt der Autor ganz nebenbei die auch unter Tischlern und Schreinern weit verbreitete Ansicht, Gestaltung entziehe sich jeder Beurteilung und sei letztlich nur eine Sache des persönlichen Geschmacks.

Das Buch gliedert sich in die drei Schwerpunkte Umbau, Einbau und Ausbau. Immer geht der Autor von realisierten Objekten aus, die er fotorealistisch variiert und modifiziert. Anhand dieser Varianten wird das Zusammenspiel von Materialien, das Teilen von Flächen und Setzen von Kontrasten ebenso wie der Umgang mit Grundrissen und Raumzonen aus der Theorie in die Praxis überführt. Stimmigkeit oder Unstimmigkeit der Varianten werden für den Leser objektiv erlebbar und in ihrer Bewertung durch den Autor anschaulich. So kann es eine überraschend neue Entdeckung sein, wie sich stringente Gestaltung Schritt für Schritt entwickeln lässt. In diesem Sinne liefert das Buch nicht nur viele Anregungen für eigene Entwürfe, sondern auch das Rüstzeug, sie mit Bedacht in einem neuen Kontext umzusetzen.

