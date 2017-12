Heimtextil: Weltweiter Hotspot für textiles Interior Design

Gleich nach dem Jahreswechsel wartet ein Highlight für alle Interior-Design-Interessierten in Frankfurt am Main: Die Heimtextil, weltweite Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien, versammelt vom 9. bis 12. Januar 2018 die textile Einrichtungsbranche. Die Messe Frankfurt stellt dem dds-Adventskalender 25 Freikarten für die Heimtextil zur Verfügung, die sich hinter dem heutigen Türchen verbergen.

Designtrends, technische Innovationen und hochwertige Home-Kollektionen von rund 3.000 internationalen Ausstellern bilden ein weltweit einzigartiges Produktportfolio und bieten Designern, Innenausbauern und Einrichtern einen erstklassigen Marktüberblick. Ein umfangreiches Rahmenprogramm verspricht zudem eine Fülle an Informationen und Inspirationen zu den neuesten Marktentwicklungen.

Zu den Event-Highlights zählt der Heimtextil „Theme Park“, das große Trend- und Inspirationsareal der internationalen Fachmesse. Unter dem Titel „The future is urban“ inszeniert der „Theme Park“ auf großzügiger Fläche in der Halle 6.0 einen Hotspot für Interior Design. Besucher und Aussteller dürfen sich auf ein Feuerwerk an Produktneuheiten freuen. Innenausbauer, Einrichter und Designer erhalten wertvolle Impulse und zuverlässige Trendaussagen. An allen vier Messetagen bieten renommierte Designexperten mit Vorträgen tiefgreifende Einblicke in ihre Designprojekte.

(Die Gewinner der Messekarten werden bereits vor Teilnahmeschluss ermittelt und benachrechtigt.)

Messe Frankfurt Exhibition GmbH/ Heimtextil

60327 Frankfurt

www.heimtextil.de