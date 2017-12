Einfach. Besser. Sichtbar. Der Allrounder mit hellen, grünen Laserlinien.

Der selbstnivellierende Kreuzlinien-Laser Lax 50 G ist über den Ein-/Aus-Schalter extrem einfach zu bedienen und vor allem für Handwerker im Innenausbau ein idealer Begleiter. Die Stabila GreenBeam-Technologie sorgt für ideale Voraussetzungen, um auch über größere Entfernungen präzise zu nivellieren: Je eine helle grüne Horizontal- und Vertikal-Linie, die ein scharfes Laserkreuz bilden, sind bis 30 Meter optimal sichtbar und für schnelles Arbeiten direkt auf den Linien geeignet. Stromsparende Laserdioden sorgen für eine Betriebsdauer von bis zu sieben Stunden. Dank der baustellengerechten Pendel-Technologie ist der Laser sofort einsatzbereit: einfach einschalten und direkt loslegen. Eine Dosenlibelle dient zum Vorausrichten des Lasers innerhalb des Selbstnivellierbereiches von circa 4,5 Grad.

Der Lax 50 G ist variabel positionierbar: über eine Klemmvorrichtung zur Befestigung an Rohren, mit dem starken Seltenerd-Magnetsystem zur Positionierung an metallischen Bauelementen, sowie dank des Aufhängelochs zum Anbringen direkt an der Wand. In perfekter Ergänzung zum Gerät dient eine drehbare Mehrzweckplattform für den flexiblen Einsatz am Boden oder auf dem Stativ.

Der Laser ist gefertigt nach Schutzklasse IP 53. Eine Pendel-Arretierung schützt das Gerät beim Transport. Im Set enthalten ist neben dem Lasergerät die Mehrzweckplattform sowie eine Gürteltasche und drei AA 1,5 V Batterien.

