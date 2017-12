Freuen Sie sich auf zwei erlebnisreiche Kurstage mit jeweils 8 Werkstattstunden!

Dieses Kursangebot mit ausführlichen Übungsphasen richtet sich an Kursteilnehmer/Innen mit keinen oder nur geringen Vorkenntnissen.

Die dns-Einsteigerkurse ermöglichen einen fachlich richtigen Einstieg in die Kunst des Drechselns und geben Einblick in die unerschöpflichen Möglichkeiten, drehendes Holz schneidend zu formen. Im dns-Einsteigerkurs erwarten Sie tolle Vorführungen, anschauliche Beispiele und die Umsetzung des Erlernten an einem in der Arbeitshöhe perfekt auf Sie abgestimmten Arbeitsplatz. Profitieren Sie von unserer großen Erfahrung mit über 7000 Kursbuchungen seit 1990.

Sie werden freundlich empfangen von Anke Weinbrecht, die Sie auch in den Pausen mit Kaffee, Tee und Kleingebäck bzw. Kuchen verwöhnt. In einer der Kaffeepausen erläutern wir die Holzbeschaffung und anhand von anschaulichen Beispielen, die Vermeidung von Rissbildungen beim Trocknen vorgedrehter Rohlinge. Außerdem empfehlen wir Ihnen eine kleine aber feine Auswahl guter Fachliteratur.

Machen Sie sich einen noch genaueren Eindruck von unserem Kursangebot unter www.drechselstube.de. Hier finden Sie neben Gästebucheinträgen und einigen Videos auch die jeweils 50 schönsten Fotos aus den Kursen der letzten 5 Jahre.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu einem dns-Drechselkurs in Neckarsteinach begrüßen zu dürfen.

Anke & Martin Weinbrecht mit dns-Team

Drechselstube Neckarsteinach

Martin Weinbrecht

Finkenweg 11

69239 Neckarsteinach

www.drechselstube.de