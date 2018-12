Kraftpaket für den Ausbau – der neue Fein Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW

Der neue Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW ist Teil des 18-Volt-Akku-Programms von Fein. Charakteristisch für den Schrauber sind sein geringes Gewicht von 1,7 Kilogramm inklusive Akku, die sehr kurze Bauform und das schmale Griffmaß. Dadurch ist er besonders für Profis im täglichen Einsatz geeignet, die Montagearbeiten im Ausbau und Bohrungen an schwer zugänglichen Stellen meistern müssen. Je nach Anwendung brauchen Anwender unterschiedliche Drehzahlen. Aus diesem Grund hat Fein den Bohrschrauber mit einem 4-Gang-Vollmetall-Getriebe ausgestattet. Dies erreicht Drehzahlen von bis zu 2.500 Umdrehungen in der Minute und liefert optimale Drehzahlen für das Bohren und Schrauben in unterschiedlichen Materialien.

Mit der QuickIN-Schnittstelle lässt sich der Fein Akku-Schrauber werkzeuglos für die jeweilige Aufgabe umbauen, auf diese Weise wird die Maschine in Verbindung mit den separat erhältlichen Zubehören zum Spezialisten. Neu auf dem Markt ist der Metall-Winkelkopf, mit dem Anwender auch bei engen Platzverhältnissen um die Ecke herum arbeiten können. Insofern die Platzverhältnisse extrem beengt sind, können Handwerker die extra kurzen Schrauber-Bits und Sechskant-Bohrer-Bits direkt in die Abtriebswelle stecken und so die kniffeligsten Stellen erreichen.

Anwender können den Fein Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW für die 3 Jahre Fein Plus Garantie registrieren. Die Garantie enthält nicht nur die Maschinen, sondern auch Akkus und Ladegeräte.

