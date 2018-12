Heute gibt es von Bessey 3 Gewinnpakete mit jeweils 4 Getriebezwingen GearKlamp GK zu gewinnen. Ein Paket beinhaltet:

2x GK15 (150 mm Spannweite / 60 mm Ausladung)

2x GK45 (450 mm Spannweite / 60 mm Ausladung)

Neue spannende Möglichkeiten bietet Bessey mit der neuen Getriebezwinge GearKlamp GK: die Zwinge, die Spannarbeiten – selbst bei engsten Platzverhältnissen – auf komfortable Weise perfekt meistert.

Im Vergleich zu klassischen Schraub-, Hebel- oder Einhandzwingen ist die Zwinge wesentlich kompakter, denn ihr Griff befindet sich um die Schiene herum positioniert. Jeder Dreh am Griff überträgt die Spannkraft über eine im Gleitbügel verborgene – zum Patent angemeldete – Mechanik auf die Spindel. Diese innovative Konstruktion hat für den Anwender entscheidende Vorteile. Zum einen befinden sich in beengten Arbeitsbereichen bei Einsatz der GearKlamp keine störenden Werkzeugbauteile, zum anderen ist eine ergonomische Handhabung in jeder Spannsituation garantiert. Bei kompakter Bauweise erzielt die Getriebezwinge eine Spannkraft von bis zu 2.000 N. Zum schnellen Verschieben des Gleitbügels hat Bessey die GearKlamp GK mit einer Schnellverschiebe-Taste ausgestattet. Außerdem verfügt sie über eine leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte, die sich perfekt an das Werkstück anpasst. Selbst runde, spitze und kantige Werkstücke werden mit Hilfe des Kreuzprismas, das sich unter der Schutzkappe am oberen Spannbügel befindet, sicher gehalten.

Was alles in der Weltneuheit steckt, zeigt auch ein Video auf dem Bessey Tool YouTube-Kanal.

Bessey Tool GmbH & Co. KG

Mühlwiesenstraße 40

D-74321 Bietigheim-Bissingen

www.bessey.de