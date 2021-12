dds-Adventskalender: Korpuszwingen-Spannkonzept REVO von BESSEY

Korpuszwingen REVO einfach unvergleichbar



Weltweit setzen Anwender bei Korpuszwingen auf BESSEY Qualität. Kein Wunder, denn BESSEY bietet Flächenspanner bereits seit Ende der 70er Jahre an und hat diese stets weiterentwickelt. Und so bietet BESSEY mit seinen Korpuszwingen REVO ein Plus an Power, Sicherheit und Flexibilität – getreu dem Motto: „BESSEY. Einfach besser.“

Die Korpuszwinge REVO gibt es in zwei Ausführungen: die KRE mit fixem Oberteil in Spannweiten von 30 cm bis 2,5 m und die KREV mit stufenlos verstellbarem Oberteil ab 1 m Spannweite. Die Vario-Ausführung ist vor allem bei langen Zwingen vorteilhaft, da sich durch die Verstellung des Kopfes die Zwinge optimal am Werkstück platziert werden kann.

Beide Zwingenmodelle verfügen über eine werkzeuglos abnehmbare Endsicherung und lassen sich von Spannen auf Spreizen umstecken. Zudem besitzen sie einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant. Damit kann ganz komfortabel eine Spannkraft von bis zu 8.000 N bei einem maximalen Drehmoment von 17 Nm aufgebracht werden.

Zudem bietet BESSEY viel Zubehör: einen Adapter KR-AS zum stufenlos schrägen Spannen von -15° bis +15°, eine Verlängerung KBX zur Erhöhung der Spannweite auf bis zu 5 m, ein Rahmenpressen-Set KP, sowie Tischklemmen wie TK6 zum Fixieren der REVO auf dem Tisch.

Heute gibt es von BESSEY ein REVO Korpuszwingen-Set zu gewinnen.

Es umfasst:

2 Korpuszwingen KRE100-2K (1.000 mm Spannweite / 95 mm Ausladung)

2 Korpuszwingen KREV150-2K (1.500 mm Spannweite / 95 mm Ausladung)

2 Schwenkadapter KR-AS

2 Verlängerungen KBX

1 Rahmenpressen-Set KP

4 Tischzwingen TK6

Detaillierte Infos zu allen Produkten des Korpuszwingen-Spannkonzeptes REVO von BESSEY finden Sie hier.

