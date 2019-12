Heute gibt es 10 Aktionssets GK30-SET von Bessey mit praktischen Helfern, die in jede Werkstatt gehören, zu gewinnen.

Unter dem Namen “GK30-SET“ gibt es die weltweit einzigartige Getriebezwinge aktuell auch als limitiertes Sonder-Set. Dieses beinhaltet neben zwei GearKlamps mit 300 mm Spannweite und 60 mm Ausladung noch ein attraktives Multitool in spezieller Farbausführung.

Ob vor geschlossenen Flächen oder in Zwischenräumen, ob an runden, spitzen oder kantigen Teilen: Dank der cleveren Konstruktion meistert die Getriebezwinge GearKlamp GK Spannarbeiten komfortabler denn je und passt sich dank Schnellverschiebe-Taste sowie schwenkbarer Druckplatte ideal an jedes Werkstück an. „In gewohnter Bessey-Tradition möchten wir mit der GearKlamp den Arbeitsalltag unserer Kunden leichter machen. Wer die Zwinge noch nicht kennt, hat dank des Sets nun die ideale Gelegenheit, ihre Vorzüge kennenzulernen“, so Rainer Steinle, Leiter Produktmarketing bei Bessey.

Als Sahnehäubchen zu den beiden GearKlamps gibt es beim GK30-SET ein attraktives Multitool obendrein. Dieses punktet mit Bessey-typischen Elementen wie einer extra großen Schere und ist in dieser Ausführung nicht separat erhältlich. All seine sieben Werkzeuge sind schwarz und machen das Tool zum echten Hingucker und Sammlerstück.

Was alles in der Getriebezwinge steckt, zeigt auch ein Video auf dem Bessey Tool YouTube-Kanal.

​ Bessey Tool GmbH & Co. KG

Mühlwiesenstraße 40

74321 Bietigheim-Bissingen

www.bessey.de



10. Dezember 2019