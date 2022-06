Geldwertes Kleinholz

Ohne geeignete Zerkleinerungsmaschinen ist eine Weiterverarbeitung, energetische Nutzung oder fachgerechte Entsorgung von Reststoffen äußerst schwierig – wenn nicht unmöglich. Und da es viele verschiedene Arten von Holzabfällen gibt, präsentiert Weima in diesem Jahr auf seinem Messestand in Nürnberg gleich fünf Zerkleinerungsmaschinen. Dazu gehören die bewährten Einwellen-Zerkleinerer WL 4, WL 8 und WLK 1500. Darüber hinaus werden die Brikettierpressen C 150 und TH 714 ausgestellt.

Der wohl bekannteste Weima-Shredder ist der klassische WL 4 mit 600 mm Arbeitsbreite, manuell wechselbarem Sieb, Absaugstutzen und großzügigem Aufgabetrichter. Er ist für kleine bis mittlere Durchsatzmengen konzipiert und passt aufgrund seiner kompakten Bauweise bei Bedarf auch direkt neben ein Bearbeitungszentrum.

Halle 9, Stand 114

Weima Maschinenbau GmbH

74360 Ilsfeld

Tel. +49 7062 95700

www.weima.com



