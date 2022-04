Visualisierungen mit 3D-CAD

Visualisierung und die Planung bis zur Produktion sind die Stärken des CAD-Systems Pytha. In allen Bereichen bietet die Version 25 Weiterentwicklungen.

Besonderen Fokus richteten die Softwareentwickler auf den Bereich Visualisierung. Denn wie einfallsreich ein Entwurf auch sein mag, erst die überzeugende Präsentation beim Bauherrn führt zum Auftrag. Bereits im Pytha-Basispaket ist ein High-End-Raytracer enthalten, der anhand von physikalisch korrekten Berechnungen fotorealistische Bilder eines 3D-Modells erstellt. Noch darüber hinaus geht das Modul RadioLab: Hier lässt sich neben den üblichen Standbildern, Comiczeichnungen und Animationsfilmen sogar eine virtuelle Realität erschaffen. So kann sich der Kunde frei im 3D-Modell bewegen und sogar Änderungen vornehmen – wie in einem Computerspiel.

Besonders reizvoll wird diese Art der Präsentation mit der VR-Brille Oculus Quest2. Das RadioLab bietet eine direkte Schnittstelle zu dieser speziellen Brille, die den Eindruck vermittelt, wirklich im Raum zu stehen. Umdrehen, hinknien, hochspringen, herumgehen – das alles funktioniert in Echtzeit und wahrheitsgetreu. So können Kunden neben Designs und Details auch Abstände und Abmessungen bereits vor Baubeginn realistisch beurteilen. Dabei ist es egal, ob es sich um einen einzelnen Schrank oder ein ganzes Haus handelt.

Mit Pytha geht es auch nach der Planungsphase weiter. Aus dem 3D-Modell generiert die Software alle produktionsrelevanten Informationen wie Stücklisten und technische Zeichnungen und startet die Übergabe an die CNC-Maschine.

Pytha Lab GmbH

Inselstraße 3

63741 Aschaffenburg

Tel. +49 6021 3706-0

www.pytha.com



Mehr zum Thema Pytha-CAD