Problemlöser für Ecken und Stürze

Die Verkleidungsplatte Bendit gibt es in zehn Farben, Dekoren und Prägungen der Exofol-Folien von Renolit. Mithilfe einer einfachen Fräsung auf der Rückseite kann die Alu-Verbundplatte gekantet werden – dank der speziellen Folienbeschaffenheit ohne Weißbruch. Damit eignet sie sich zum Verkleiden von Ecken und Stürzen, aber auch für Fensterbänder, Revisionsdeckel oder als Deckleiste. Für ein Autohaus wurde z. B. auch schon eine komplette Pfosten-Riegel-Fassade mit Renolit Bendit verkleidet, da dies günstiger war, als die Fassadenelemente auszutauschen bzw. qualitativ besser als neu zu folieren oder zu lackieren. Fensterbauer oder Montagebetriebe können die 4,2 mm starken Platten in der Werkstatt oder auf der Baustelle formatieren und rückseitig einfräsen. Benötigt wird dazu eine Handoberfräse und ein V-Nut-Fräser. Abkantungen sind bis zu einem Winkel von 90° möglich. Erhältlich ist Renolit Bendit in Deutschland exklusiv über die Nüßing GmbH in Verl. Nüßing verfügt mit einem Netz aus fünf lagerhaltenden Niederlassungen, vier Standorten mit Abhollager, zwei Verkaufsbüros und über 40 Mitarbeitern im Außendienst über ideale logistische Voraussetzungen. Das Unternehmen hat das gesamte Renolit-Bendit-Programm samt Zubehör vorrätig und ermöglicht damit sehr kurze Lieferzeiten von zum Teil unter einer Woche. Wer sich nur auf den Verkauf konzentrieren, aber dennoch den Service der Vorkonfektionierung in Anspruch nehmen will, für den gibt es auch eine Lösung. Für diese Aufgabe wurde eigens eine Firma gegründet, die entsprechend den Kundenanforderungen Zuschnitte, vorgefräste Platten oder fertige Verkleidungen liefert. Das Farb- und Dekorprogramm sowie das Montagezubehör sollen sukzessive erweitert werden.

Renolit SE

Bezug Bendit: Nüßing GmbH, 33415 Verl, Tel.: +49 5246 708-0

www.nuessing.de