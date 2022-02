Kantig und mit umlaufender Schattenfuge

Neu im Programm von Kneer-Südfenster sind Holzalufenster mit flächenbündigem Design. Es gibt sie in zwei verschiedenen Ausführungen: Im System AHF 95 schließt das Fenster innen mit flächenbündiger Optik ab, im System AHF 105 S Modern ist es sowohl außen als auch innen in flächenbündigem Design. Für beide Varianten bietet Kneer-Südfenster eine große Auswahl an Holzarten: neben Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche oder Eiche auch Holzarten wie Ahorn, Erle, Kirsch- oder Nussbaum. Kombinierbar sind die Fenster mit Hebeschiebetüren, Festverglasungen und Haustüren, die für Flächenbündigkeit aus dem Hause Kneer-Südfenster sorgen.

