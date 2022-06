Handling leicht gemacht

Auf der Fensterbau Frontale zeigt der irische Hersteller von Gabelstaplern sowie anderen Handlinglösungen, Combilift, eine Auswahl seines Angebots. Lange und sperrige Ladungen sind mit herkömmlichen Gabelstaplern problematisch zu befördern, aber mit den Produkten von Combilift z. B. den wendigen 4-Wege-Gabelstaplern, Deichselstaplern und Seitenstaplern, sind diese Vorgänge schnell und unkompliziert erledigt. Die multidirektionalen Modelle der C-Serie arbeiten als drei Maschinen in einer: Front-, Seiten- und Schmalgangstapler. Sie fahren mit Langgut seitwärts in engen Gängen, sie können LKWs be- und entladen und Material in die Produktion transportieren. Robuste Bereifung ermöglicht den Innen- und Außeneinsatz selbst auf unebenem Gelände.

Halle 5, Stand 121

Combilift

Annahagh/Irland

Tel.: +49 800 000 5764

www.combilift.com