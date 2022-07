Familie der Formen

Varicor zeigt auf der Holz-Handwerk über 30 Unterbaubecken, aufgeteilt auf sieben Produktfamilien, eine variable Duschwanne, sowie eine Badewanne. Bei den Produktfamilien war es dem Hersteller wichtig, die Modelle jeweils in mehreren Abmessungen anzubieten. So können viele Einbausituationen realisiert und auf die vor Ort gegebenen Platzverhältnisse abgestimmt werden. Neben puristisch eckigen Becken gibt es auch solche mit abgerundeten Ecken, weiche und extrasofte Formen sowie Becken in sogenannter Wellenform.

Die Unterbaubecken werden mit Varicor-Platten zu individuellen Waschplatzlösungen verarbeitet und ergänzen so harmonisch Duschbecken und Badewanne, die ebenfalls fugenlos geklebt wird. Für alle Formteile gilt: Sie werden im Gießverfahren hergestellt und erfüllen die Vorgaben der CE-Kennzeichnung.

Halle 10.1, Stand 221

Varicor GmbH

Waldstraße 33

76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 97390

www.varicor.de



Mehr Messeneuheiten 2022 entdecken: