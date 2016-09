Schnell und zukunftsweisend

Der Trockenbau gehört durch die neue Leistungsfähigkeit der Systeme zu den innovativsten Bauweisen in Europa – sei es durch Eigenschaften wie Feuerwiderstand oder die Neuentwicklung von Bauprodukten. Prof. Jochen Pfau umreißt den Stand der Technik.

Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau, Fakultät Holztechnik und Bau, HS rosenheim

Neben der Gebäudetechnik, dem Holzbau und dem Bereich Brandschutz gehört der Trocken- und Leichtbau zu den innovativsten Bauweisen in Europa. Die wirtschaftlichen Prognosen für diese Bauweise sind ausgesprochen positiv. Gegründet ist diese erfreuliche Entwicklung unter anderem auf ein bauliches Umfeld mit vermehrten Aktivitäten im Bestand und einer zunehmenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit. Leichte und trockene Bauweisen sind durch ihr geringes Gewicht, ihre Leistungsfähigkeit und die hohe erzielbare Baugeschwindigkeit ideal für das Bauen im Bestand.

Innovation im Trockenbau bezieht sich dabei auf die Erweiterung der Leistungsfähigkeit der Systeme, z.B. Bauhöhe, Feuerwiderstand, sowie – damit eng verknüpft – auf die Neu- und Weiterentwicklung von Bauprodukten. Involviert ist die gesamte Produktbreite, von Zubehörbauteilen bis zu den zentralen Baustoffen Platte, Unterkonstruktion und Dämmstoff.

Kompetenzen des Innenausbauers

Im Innenausbau werden die klassischen, holzwerkstoffbasierten Produkte und Oberflächen des Schreiners durch Systeme und Baustoffe des Trockenbaus, Metallbaus und Glasbaus ergänzt und erweitert. Kein Öffentlicher Bau, ob Kita, Schule oder Verwaltungsgebäude, kommt künftig ohne Werkstoffe mit nichtbrennbaren Anforderungen (A2) aus. Eine präzise Umsetzung ist durch eine spangebende Verarbeitung mit Holzbearbeitungsmaschinen beherrschbar – und das ist das Feld des Tischlers und Schreiners.

Die Wahrnehmung von innovativen Bauprodukten im Zubehörbereich ist einfacher als bei den Grundsystemen Wand, Decke, Boden, da hier das einzelne Produkte und nicht ein damit erstelltes System Leistungsträger ist. So wurden im Bereich der Schnittstelle Brandschutz – Trockenbau zahlreiche neue Lösungen für den Markt erarbeitet, wie neue Schottsysteme oder Hohlwanddosen in F90-Qualität, die wirtschaftliche Ausführung und hohe Funktionalität verbinden. Innovation im Bereich alltäglicher Produkte wie Gipsplatte oder Metallprofil ist für Hersteller schwerer vermittelbar, da Planer und Bauherren in Bauteilen und Bauteilanforderungen denken und für deren profane Bestandteile wenig Begeisterung zeigen. Zwar gibt es auch hier emotionale Produkte für den Endkunden wie z.B. die Flächenlautsprecher im Gipsplattenbereich, aber derartige Produkte sind weniger für den Umsatz der Hersteller, sondern allenfalls für deren Marketing interessant.

Im Weiteren rückt dieser Beitrag deswegen vor allem innovative Produkte aus dem Bereich der Grundbestandteile von Trockenbausystemen in den Fokus, mit dem Schwerpunkt auf den Bauplatten für fugenfreie Oberflächen. Auf den Dämmstoffbereich wird nicht weiter eingegangen.

Die in DIN 18180 geregelten Gipsplatten beschränken sich auf die Normtypen Gipskarton-Bauplatten GKB (Typ A), Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF (Typ DF), Gipskarton-Bauplatten / Feuerschutzplatten imprägniert GKBI (Typ H) / GKFI (Typ DFH), wobei sich die Bezeichnung in Klammern auf die Plattenarten nach DIN EN 520 beziehen, die den Plattentypen nach DIN 18180 in etwa entsprechen. Diese vier Normtypen werden heute durch mehr als die doppelte Anzahl herstellerspezifischer Gipsplatten ergänzt, die mit besonderen Eigenschaften spezielle Anforderungen erfüllen.

Weit über die Normtypen hinaus

Die wichtigsten herstellerspezifischen Gipsplattentypen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Diese Platten entsprechen formal den Normtypen. Durch ihre Zusammensetzung weisen sie darüber hinaus Eigenschaften auf, die sie für spezielle Aufgaben besonders geeignet machen. Ergänzt werden diese Gips(-karton-)plattentypen durch Gipsfaserplatten und zementgebundene Trockenbauplatten, die seit jeher bestimmte Eigenschaften über die der Standardgipsplatten hinaus aufweisen. Im Folgenden wird auf einige der Spezialplatten vertieft eingegangen.

Spezielle Schallschutz-Gipsplatten wurden ab Mitte der 90er Jahre im Markt eingeführt, in Zusammenhang mit der damaligen Diskussion über die Schalldämm-Maße von Metallständerwänden, die in der Praxis hinter den Normwerten zurückblieben. Im Prinzip sind diese Platten so eingestellt, dass sie eine hohe Koinzidenz-Grenzfrequenz aufweisen und damit die darauf zurückzuführende Resonanzfrequenz eines Trockenbausystems in bauakustisch unproblematischere Bereich verschoben wird. Dies lässt sich physikalisch durch eine hohe Biegeweichheit der Platte (geringer E-Modul, geringe Dicke) und eine hohe Plattenrohdichte erreichen.

Bauakustischer Quantensprung

Da die üblichen Plattendicken unter 15 mm generell als biegeweich gelten, sind die schwereren Gipsfaserplatten und zementgebundenen Platten den normalen Gipsplatten bauakustisch prinzipiell überlegen. Mithilfe der speziellen Schallschutz-Gipsplatten wurde diese unterschiedliche bauakustische Leistungsfähigkeit reduziert. Dass im Schallschutz die Grenze des Möglichen damit noch nicht ausgeschöpft war, zeigt die Neuentwicklung einer extrem schweren Gipsplatte (Knauf Silentboard). Es gelang dabei – bei gleichbleibender Biegeweichheit – die Rohdichte der Platte gegenüber einer GKF-Platte zu verdoppeln. Dies stellt bauakustisch einen Quantensprung dar, mit doppelt beplankten Metall-Einfachständerwänden lassen sich Schalldämm-Maße bis 71 dB erzielen, was sogar die Normwerte von Doppelständerwänden deutlich übertrifft.

Bei »Hartgipsplatten« handelt es sich um Gipsplatten hoher Kernrohdichte in Kombination mit einer besonders stabilen Kartonummantelung. Herstellerabhängig kommen noch weitere Zuschläge im Gipskern zur Anwendung wie z.B. Hartholzgranulat. Daraus resultieren Gipsplatten hoher mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte mit guten Schallschutzwerten, die in der Regel auch die Eigenschaften einer imprägnierten Feuerschutzplatte aufweisen. Diese Allroundplatten werden vor allem im hochwertigen Ausbau, für mittragende Anwendungen im Holzrahmenbau oder stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Klassenzimmer, Krankenhausflure, etc. angewendet. Gerade im Wohnungsbau sind die erhöhten Auszugswerte von Befestigungsmitteln, die sich auch ohne Dübel erzielen lassen, ein wichtiger Vorteil für den Nutzer.

Als feuchtraumgeeignete Platten kamen bisher imprägnierte Gipsplatten und zementgebundene Platten zum Einsatz. Erstere eignen sich nur für Bereiche mit geringer bis mäßiger Feuchtebeanspruchung, z.B. häusliche Bäder und Küchen, wogegen die zementgebundenen Bauplatten auch in Bereichen mit hoher Feuchtebeanspruchung, z.B. öffentliche Duschen, Schwimmbäder, eingesetzt werden können. Die Bewertung der vorliegenden Feuchtebeanspruchung muss generell durch den Planer erfolgen.

Die imprägnierten Gipsplatten weisen zwar eine verzögerte Wasseraufnahme auf, als Gipswerkstoff sind sie aber prinzipiell nicht wasserfest. Aber auch wenn sie keiner direkten Wasserbeaufschlagung ausgesetzt sind, sind diese Plattentypen für Anwendungen mit dauerhaft hoher Raumluftfeucht nicht geeignet, da die mechanischen Platteneigenschaften mit zunehmender Plattenfeuchte stark abnehmen.

Zementgebundene Platten (Faserzementplatten oder Platten mit Zementkern und außenliegender Glasfasergitter-Bewehrung) sind dagegen absolut wasserfest und feuchteresistent. Allerdings ist deren Verarbeitung aufwendiger und in der Regel liegt deren hygrisches Schwind- und Quellmaß über dem von Gipsplatten (mehr Dehnungsfugen). Dadurch ist der Einsatz von zementgebundenen Platten vergleichsweise teuer und wird auf die höher feuchtebeanspruchten Bereiche beschränkt.

Die Lücke zwischen den imprägnierten Gipsplatten und den zementgebundenen Platten schließen die neu entwickelten Gipsvlies-Feuchtraumplatten. Diese Platten nutzen anstatt des Kartons ein wasserunempfindliches Glasfaservlies als Bewehrung. Zudem wurde der Gipskern durch Zusätze so verbessert, dass er eine gegenüber herkömmlichen imprägnierten Gipsplatten reduzierte Feuchteaufnahme besitzt und vor allem weit geringere Festigkeitseinbußen bei hoher Plattenfeuchte zeigt. Die weiteren Platteneigenschaften entsprechen herkömmlichen Gipsplatten, sodass sich die Verarbeitbarkeit einfacher als bei zementgebundenen Platten darstellt. Wohlgemerkt – auch diese gipsgebundene Platte ist nicht wasserfest, eignet sich aber von ihrer Ausstattung her für Bereiche mit einer Feuchtebeanspruchung, die zwischen »mäßig« und »hoch« angesiedelt ist. Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Einsatzgebiete verschiedener Plattentypen, abhängig von der Feuchtebeanspruchung.

Eine weitere Innovation stellen elektrisch »leitfähige« Gipsplatten dar. Diese Leitfähigkeit wird über den Karton oder den Gipskern realisiert, in der Regel durch Grafitzusätze. Durch Bekleidung eines Raums mit diesen Platten und deren Erdung wird quasi ein Faradayscher Käfig geschaffen, ein feldfreier Raum der seine Insassen vor elektromagnetischer Strahlung abschirmt. »Elektrosmog«, z.B. in unmittelbarer Nähe von Mobilfunkantennen wird dadurch deutlich reduziert – ohne hier die umstrittene Schädlichkeit elektromagnetischer Strahlung bewerten zu wollen. Die Planung und Detailausbildung solcher Räume und Gebäude hat durch Spezialisten zu erfolgen, die reine Plattenhülle, ohne richtig konzipierte Gesamtkonstruktion, ist alleine nicht wirksam.

Die vorangegangene Vorstellung innovativer Produkte für den Trockenbau erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Produkte – und damit die Systemeigenschaften der daraus erstellten Konstruktionen – sind herstellerspezifisch. An dieser Stelle wurde meist darauf verzichtet, die jeweiligen Hersteller und Produkte beim Namen zu nennen.

Der Trockenbau ist eine innovative Bauweise mit einer zunehmenden Anzahl neuer Produktentwicklungen für eine Erweiterung der Anwendungsbereiche oder für spezielle Nischen. Der Planer und das Ausbauunternehmen müssen fachlich kontinuierlich »am Ball bleiben«, um die wirtschaftlichste und leistungsfähigste Lösung für eine Aufgabe zu finden. Hierzu ist, neben den Fachzeitschriften, das Weiterbildungsangebot von Fachtagungen ideal.

Der Autor weißt in diesem Zusammenhang auf das 3. Rosenheimer Expertenforum am 29. September 2016 hin, wo neueste Entwicklungen, Projekte und Themen des Aus- und Trockenbaus diskutiert werden.

»Erfolgreiche Innenausbauer denken und arbeiten gewerke- und produktübergreifend.« »Erfolgreiche Innenausbauer denken und arbeiten gewerke- und produktübergreifend.«

Prof. Jochen Pfau

Studiengang Innenausbau HS Rosenheim