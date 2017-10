Das Swissclick-Panel von Swiss Krono ist jetzt auch in einer Akustik-Version erhältlich. Das lärmabsorbierende Swissclick-Panel-A veredelt Wände und Decken nicht nur optisch, sondern es sorgt auch für eine angenehme Akustik und verhindert Stress durch Lärm in Restaurants und Tagungsräumen. Es ermöglicht die Realisierung kreativer Planungsideen und steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer. Das einfach zu verarbeitende Panel ist im Standardmaß 1380 x 187 x 19 mm in sechs Holz- oder Beton-Designs und verschiedenen Farbnuancen lieferbar. Außerdem stehen zwei unterschiedliche Schlitzungen bereit. Für flexible Lösungen in Büros, Mehrzweckräumen und Gaststätten wurde das Swissclick-Element-A entwickelt, das sich mit einem Bausatz in kürzester Zeit in eine moderne

und geräuschhemmende Stellwand verwandeln lässt.

