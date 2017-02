Hansen zeigt auf der Euroshop eine Lichtquelle, die mit einer Bautiefe von 8 bis 13 mm auskommt. Das Flächenlicht ist in vier Leistungsstufen verfügbar, jeweils für 12 oder 24 V. Größen von 80 x 80 mm bis 3000 x 1500 mm sind möglich, ebenso Kreise, Ovale, freie Formen, runde Ecken oder Öffnungen: Das System wird nach Kundenwunsch gefertigt, ab Losgröße eins. Die mit opaler Abdeckscheibe lieferbaren Leuchtelemente sind blendfrei und homogen in der Fläche, dimmbar und wartungsarm. Die Lichtfarbe kann in fünf Stufen zwischen warm (2700 K) und kalt (6500 K) gewählt werden.

Halle 9, Stand B 30

Hansen Neon GmbH

25855 Haselund

Tel.: (04843) 2009-0, Fax: -33