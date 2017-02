Das Nivellieren in heller Umgebung wird mit dem Kombilaser GCL 2–15 G Professional deutlich einfacher: seine Dioden leuchten grün. Aufgrund unterschiedlicher Wellenlänge ist die Lichtausbeute bei grünem Licht höher als bei rotem. Die Linien, die das Gerät erzeugt, sind dadurch viermal besser sichtbar. Der Baustellenlaser ist auf kurze Distanzen bis 15 m ausgelegt. Er projiziert eine horizontale und eine vertikale Linie; zusätzlich werden zwei zentrierte Lotpunkte an Boden und Decke geworfen. Die Linien lassen sich mithilfe einer drehbaren Multifunktionshalterung in einem Radius von 360° um die Lotpunkte herum ausrichten, ohne den Kombilaser, der auch eine Neigungsfunktion mit Selbstnivellierung bietet, neu positionieren zu müssen.

