Graue Eleganz

Zwei neue Wasserbeizen von Adler inszenieren Eichenholz in verschiedenen Grautönen von elegant bis antik-rustikal.

Eiche ist nach wie vor die gefragteste Holzart auf dem Einrichtungs- und Wohnmarkt: Elegant präsentiert sich die Eiche derzeit in Grautönen. Der österreichische Lackhersteller Adler hat deshalb diesem Trend folgend zwei neue Beizsysteme entwickelt. »Arova Aqua-Style Trend« verleiht dem Eichenholz ein besonders gleichmäßiges, ruhiges Beizbild. Mit besonders lichtechten Spezialfarbstoffen in Kombination mit mikronisierten Pigmenten unterstützt die wasserverdünnbare Beize die charakteristische Maserung der Eiche auf besonders elegante Weise. Und weil Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, gibt es diese Beize in den fünf untereinander mischbaren Grauabstufungen »Sandeiche«, »Steineiche«, »Sumpfeiche«, »Alteiche« und »Mooreiche«. Für ein porenbetonteres und rustikales Beizbild im Küchen- und Wohnbereich sorgt hingegen »Arova Aqua-Neoantik Trend«: Diese wasserbasierte Laubholzbeize setzt markante, leicht antik wirkende Akzente. Die Beize lässt sich mit der Beizbürste in das Holz einarbeiten und unterstreicht so seine Poren und Maserung. In den drei edlen Grautönen – »Flusskiesel«, »Schwemmholz« und »Treibgut« – bringt die Aqua-Neoantik Trend die Eiche langfristig zur Geltung: Wie auch ihre elegante Schwester Aqua-Style Trend sorgt diese Beize durch Spezialfarbstoffe für eine hervorragende Lichtbeständigkeit.

