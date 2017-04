Lamello überrascht auf der Ligna in Hannover und auf der Interzum in Köln mit einem neuartigen Korpusverbinder mit reiner Flächenbearbeitung. Der Verbinder mit dem Namen Cabineo ist zeitsparend im gesamten Herstellungsprozess und bietet dem Verarbeiter viele Vorteile, von der Produktion bis zur Montage. Ein weiteres Plus ist, dass für die Bearbeitung der Möbelteile alle Arten an CNC Maschinen eingesetzt werden können, 3-Achs-Maschinen und Nesting-Maschinen eingeschlossen. Der Cabineo überzeugt durch seine hohe Spannkraft und garantiert stabile Verbindungen. Jan Fischer, Produktmanager Lamello AG: »Der Cabineo ist auf das Wesentliche reduziert. Sein enormes Potenzial wird umso deutlicher, wenn man seinen positiven Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet.«

Über die schnelleren Bearbeitungszeiten, kürzeren Montagezeiten und stabileren Verbindungen kann man sich auf der Ligna und der Interzum informieren oder auf der Webseite www.cabineo.de

Ligna Halle 13, Stand B22; Interzum Halle 8.1, Stand C 019

