Die Aufmaß-Software Dist-To-Plan von Faro dient zur Vermessung und strukturierten Erfassung von Bestandsbauten. Mit einem bluetoothfähigen Laserdistanzmesser werden Strecken erfasst, an einen mitgeführten Laptop übergeben und dort in eine maßstabsgerechte CAD-Zeichnung übernommen. So entstehen schon während der Messung detaillierte Pläne mit Räumen, Türen, Fenstern und diesen zugeordneten Sachdaten wie Nutzungsart, Bodenbelag etc. Das AutoCAD/AutoCAD-LT-basierte System unterstützt indirekte Mess- und Konstruktionsmethoden und reduziert so die erforderlichen Messungen. Eine Strukturansicht ermöglicht die Erfassung von Flächen und alphanumerischen Sachdaten nach gängigen Normen in Datenbankqualität.

