Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Frank Jaksch, Schreinermeister, Anwendungsexperte und Trainer bei Festool: Der Wohnungsraum wird in Deutschland zunehmend knapper. Daher wird vermehrt saniert und renoviert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dabei kommt es auf Präzision und Effizienz an, um Kosten und Zeitaufwand – sowohl für den Kunden als auch für den Handwerker – möglichst gering zu halten. Festool erweist sich mit seinen aufeinander abgestimmten Systemlösungen für Schreiner, Tischler und Innenausbauer beim Sanieren und Renovieren als idealer Partner. Mit der Kapex KS 60 bieten wir eine kompakte Kapp-Zugsäge, speziell für den Zuschnitt von Laminat, Parkett oder Paneelen. Für die Anbringung von C-Profilen ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 unverzichtbar. Bei Steckdosenknappheit auf der Baustelle schafft der SYS-PowerHub mit insgesamt vier Steckplätzen Abhilfe – gleichzeitig bietet er Raum für Akkupacks und Zubehör.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH (TTI): Die „unverzichtbaren Helfer“ für Renovierungsarbeiten von Milwaukee sind Akkuwerkzeuge, weil sich damit flexibel arbeiten lässt. Beim Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX lässt sich das Schnellspannbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dahinter befindet sich eine 1/4“-Hex-Aufnahme, in der Bits bis 25 mm Länge bei aufgestecktem Bohrfutter bleiben können. Wer Arbeiten im Trockenbau ausführt, kommt an einem Trockenbauschrauber nicht vorbei. Das Akkumodell M18 FSGC-202X wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Lange Akkulaufzeiten ermöglicht die Auto-Start-Funktion. Der Motor läuft nur, wenn das Gerät mit Druck angesetzt wird. Kunden erwarten heute, dass Handwerker die Baustelle sauber wieder hinterlassen. Mit dem Akku-Handstaubsauger M18 CV ist das dank guter Saugleistung bei Holz, Metall und Grobschmutz kein Problem.

Marc Angelmahr, Leiter Marketing FEIN D-A-CH: Mit seiner Anwendungsvielfalt ist der leistungsstärkste Oszillierer Fein SuperCut für den Innenausbau unersetzlich. Auch für Arbeiten mit langen Sägeblättern reicht die Leistung locker. Die Vibrationsentkopplung schützt den Anwender und reduziert das Geräusch. Auch bei Schleifarbeiten bis in die Ecken lässt sich der SuperCut hervorragend einsetzen. Dank integrierter Staubabsaugung bleibt der Arbeitsplatz sauber. Für Schraubaufgaben sowie zum Bohren und Gewindebohren empfehle ich den 4-Gang-Schrauber ASCM 12. Er ist leicht, ergonomisch und flexibel einsetzbar: Sein Bohrfutter kann einfach und werkzeuglos gegen einen Gewindebohradapter, einen Bithalter oder einen Stecknuss-Adapter getauscht werden.

Marc Angelmahr, Leiter Marketing FEIN D-A-CH: Mit seiner Anwendungsvielfalt ist der leistungsstärkste Oszillierer Fein SuperCut für den Innenausbau unersetzlich. Auch für Arbeiten mit langen Sägeblättern reicht die Leistung locker. Die Vibrationsentkopplung schützt den Anwender und reduziert das Geräusch. Auch bei Schleifarbeiten bis in die Ecken lässt sich der SuperCut hervorragend einsetzen. Dank integrierter Staubabsaugung bleibt der Arbeitsplatz sauber. Für Schraubaufgaben sowie zum Bohren und Gewindebohren empfehle ich den 4-Gang-Schrauber ASCM 12. Er ist leicht, ergonomisch und flexibel einsetzbar: Sein Bohrfutter kann einfach und werkzeuglos gegen einen Gewindebohradapter, einen Bithalter oder einen Stecknuss-Adapter getauscht werden.

Marc Angelmahr, Leiter Marketing FEIN D-A-CH: Mit seiner Anwendungsvielfalt ist der leistungsstärkste Oszillierer Fein SuperCut für den Innenausbau unersetzlich. Auch für Arbeiten mit langen Sägeblättern reicht die Leistung locker. Die Vibrationsentkopplung schützt den Anwender und reduziert das Geräusch. Auch bei Schleifarbeiten bis in die Ecken lässt sich der SuperCut hervorragend einsetzen. Dank integrierter Staubabsaugung bleibt der Arbeitsplatz sauber. Für Schraubaufgaben sowie zum Bohren und Gewindebohren empfehle ich den 4-Gang-Schrauber ASCM 12. Er ist leicht, ergonomisch und flexibel einsetzbar: Sein Bohrfutter kann einfach und werkzeuglos gegen einen Gewindebohradapter, einen Bithalter oder einen Stecknuss-Adapter getauscht werden.

Marc Angelmahr, Leiter Marketing FEIN D-A-CH: Mit seiner Anwendungsvielfalt ist der leistungsstärkste Oszillierer Fein SuperCut für den Innenausbau unersetzlich. Auch für Arbeiten mit langen Sägeblättern reicht die Leistung locker. Die Vibrationsentkopplung schützt den Anwender und reduziert das Geräusch. Auch bei Schleifarbeiten bis in die Ecken lässt sich der SuperCut hervorragend einsetzen. Dank integrierter Staubabsaugung bleibt der Arbeitsplatz sauber. Für Schraubaufgaben sowie zum Bohren und Gewindebohren empfehle ich den 4-Gang-Schrauber ASCM 12. Er ist leicht, ergonomisch und flexibel einsetzbar: Sein Bohrfutter kann einfach und werkzeuglos gegen einen Gewindebohradapter, einen Bithalter oder einen Stecknuss-Adapter getauscht werden.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Henk Becker, in der Geschäftsführung von Bosch Power Tools: Unser Anspruch ist es, Profis Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie einfach arbeiten und ihre Produktivität steigern. Bessere Ergebnisse erzielen Handwerker durch vernetzte Werkzeuge wie unseren Kombilaser GCL 2-50 CG: Die Bedienung per App stellt sicher, dass Sie nichts versehentlich verstellen − und Sie können den Laser bequem von überall steuern. Das Ergebnis: hohe Präzision und Zeitersparnis. Flexibilität bietet unser 5-in-1-Bohrschraubersystem FlexiClick in 12 und 18 Volt. Profis meistern mit dem Exzenter- und Winkelaufsatz jede Engstelle. Nur bei uns gibt es außerdem einen Bohrhammeraufsatz für müheloses Bohren in Beton. Und fürs Anpassen empfehlen wir Multi-Cutter wie den GOP 55-36 mit Starlock-Zubehör und einem Zubehörwechsel in nur drei Sekunden. Dieses setzt dank Hartmetall-Technologie dort an, wo herkömmliche Zubehöre an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel Holz mit Nägeln trennen.

Matthias Krauss, Vorstandsvorsitzender der Mafell AG: Beim Sanieren und Renovieren muss der Handwerker mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten, Skizzen, Pläne oder gar CAD-Daten gibt es nicht. Deshalb ist er gut beraten, Maschinen einzusetzen, die möglichst vielseitig und robust sind. Für mich gehören dazu der Akku-Schlagbohrschrauber ASB18 M bl, die Stichsäge P1 cc und die neue Kappschienensäge KSS 50 cc. Der Akku-Schlagbohrschrauber löst mit der Impulsfunktion festsitzende Schrauben und bohrt im Schlagbetrieb Dübellöcher in Beton. Für Anpassungen, Ausschnitte und Kurvenradien ist die Stichsäge unverzichtbar. Für gerade Schnitte kann sie auch auf der Schiene geführt werden. Die Kappschienensäge KSS 50 cc ist die Renovierungsspezialistin für Kappschnitte beim Bodenlegen, beim Ablängen von Unterkonstruktionen für Wand- und Deckenbekleidungen oder von Türen und Treppenstufen. Ohne angedockte Kappschiene wird sie zur Kreissäge mit Tauchfunktion

Matthias Krauss, Vorstandsvorsitzender der Mafell AG: Beim Sanieren und Renovieren muss der Handwerker mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten, Skizzen, Pläne oder gar CAD-Daten gibt es nicht. Deshalb ist er gut beraten, Maschinen einzusetzen, die möglichst vielseitig und robust sind. Für mich gehören dazu der Akku-Schlagbohrschrauber ASB18 M bl, die Stichsäge P1 cc und die neue Kappschienensäge KSS 50 cc. Der Akku-Schlagbohrschrauber löst mit der Impulsfunktion festsitzende Schrauben und bohrt im Schlagbetrieb Dübellöcher in Beton. Für Anpassungen, Ausschnitte und Kurvenradien ist die Stichsäge unverzichtbar. Für gerade Schnitte kann sie auch auf der Schiene geführt werden. Die Kappschienensäge KSS 50 cc ist die Renovierungsspezialistin für Kappschnitte beim Bodenlegen, beim Ablängen von Unterkonstruktionen für Wand- und Deckenbekleidungen oder von Türen und Treppenstufen. Ohne angedockte Kappschiene wird sie zur Kreissäge mit Tauchfunktion

Matthias Krauss, Vorstandsvorsitzender der Mafell AG: Beim Sanieren und Renovieren muss der Handwerker mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten, Skizzen, Pläne oder gar CAD-Daten gibt es nicht. Deshalb ist er gut beraten, Maschinen einzusetzen, die möglichst vielseitig und robust sind. Für mich gehören dazu der Akku-Schlagbohrschrauber ASB18 M bl, die Stichsäge P1 cc und die neue Kappschienensäge KSS 50 cc. Der Akku-Schlagbohrschrauber löst mit der Impulsfunktion festsitzende Schrauben und bohrt im Schlagbetrieb Dübellöcher in Beton. Für Anpassungen, Ausschnitte und Kurvenradien ist die Stichsäge unverzichtbar. Für gerade Schnitte kann sie auch auf der Schiene geführt werden. Die Kappschienensäge KSS 50 cc ist die Renovierungsspezialistin für Kappschnitte beim Bodenlegen, beim Ablängen von Unterkonstruktionen für Wand- und Deckenbekleidungen oder von Türen und Treppenstufen. Ohne angedockte Kappschiene wird sie zur Kreissäge mit Tauchfunktion

Matthias Krauss, Vorstandsvorsitzender der Mafell AG: Beim Sanieren und Renovieren muss der Handwerker mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten, Skizzen, Pläne oder gar CAD-Daten gibt es nicht. Deshalb ist er gut beraten, Maschinen einzusetzen, die möglichst vielseitig und robust sind. Für mich gehören dazu der Akku-Schlagbohrschrauber ASB18 M bl, die Stichsäge P1 cc und die neue Kappschienensäge KSS 50 cc. Der Akku-Schlagbohrschrauber löst mit der Impulsfunktion festsitzende Schrauben und bohrt im Schlagbetrieb Dübellöcher in Beton. Für Anpassungen, Ausschnitte und Kurvenradien ist die Stichsäge unverzichtbar. Für gerade Schnitte kann sie auch auf der Schiene geführt werden. Die Kappschienensäge KSS 50 cc ist die Renovierungsspezialistin für Kappschnitte beim Bodenlegen, beim Ablängen von Unterkonstruktionen für Wand- und Deckenbekleidungen oder von Türen und Treppenstufen. Ohne angedockte Kappschiene wird sie zur Kreissäge mit Tauchfunktion

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Jörg Stoschus, Produktmanagement-Leiter Kompetenzcenter Renovierung bei Metabo: Profis sollten auf der Baustelle nicht auf kabellose Freiheit verzichten. Der bürstenlose Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q ist nicht nur leicht und kompakt, sondern dank des Quick-Schnellwechselsystems auch flexibel, etwa mit dem Winkelschraubvorsatz. Für Bohrungen in Beton empfehlen wir den neuen 18-Volt-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick. Es ist der leichteste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung am Markt und die optimale Lösung für Handwerker, die sauber arbeiten wollen. Zwar mit Kabel, aber dafür ein absoluter Alleskönner ist die KGSV 72 Xact SYM. Sie kombiniert die Zugfunktion einer Kappsäge mit einem symmetrisch verstellbaren Anschlagsystem. So lassen sich alle Aufgaben bis hin zu Paneelen und Randleisten mit nur einer Maschine schnell lösen.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.

Markus Morlok, Senior Brand & Marketing Manager GALP bei Stanley Black & Decker Deutschland GmbH: Beim Thema Innenausbau ist DeWalt sehr breit aufgestellt. Unverzichtbar ist unter anderem unsere XR Flexvolt Akku-Paneelsäge DHS780. Sie hat im Akkubetrieb mit zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus genug Power für härteste Anwendungen, kann aber auch per Kabel mit 230 Volt betrieben werden. Dank großer Schnittkapazität eignet sich die Paneelsäge perfekt für den Innenausbau. Für die kabellose Baustelle haben wir den 54V XR-Flexvolt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH323, der in Leistungsklassen vorstößt, die bisher kabelgeführten Geräten vorbehalten waren. Der Hammer bietet eine hohe Schlagkraft bei gleichzeitig niedriger Vibration. Ein Allrounder ist der 18-V-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD996 mit bürstenlosem Motor. Auch er wird mit Flexvolt-Akkus betrieben, die mit unseren 18-V-XR-Maschinen kompatibel sind.