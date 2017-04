Wer ein iPad besitzt, braucht nur noch den bildgebenden Laserscanner BLK 360, um die Welt in hochauflösenden 3D-Panoramabildern einfangen zu können. Das Gerät ist kaum größer als eine Getränkedose. Die für iOS entwickelte ReCap 360 Pro Mobile App steuert den Scanner. Die gesammelten Bild- und Punktwolkendaten streamt die App auf das iPad, um die Scandaten zu filtern und in Echtzeit zu registrieren. Derart aufbereitet stehen die Daten für die weitere Verarbeitung durch CAD-, BIM-, VR- und AR-Anwendungen zur Verfügung. Die Messreichweite für volle Rundum-Scans beträgt rund 60 m; ein vollständiger 360-Grad-Scan, die 3D-Panorama-Bilderfassung und die Übertragung auf das iPad dauern nach Herstellerangaben nicht länger als drei Minuten. . Mit diesen Eigenschaften kann der Scanner in Kombi mit den iPads dafür sorgen, dass die digitale Bestandserfassung via Bild erzeugenden Scanner dramatisch vereinfacht und somit im Innenausbau und bei den holzverarbeitenden Betrieben zum Standard wird.

Halle 13, Stand G 17

Leica Geosystems GmbH

80993 München

Tel.: (089) 149810-0, Fax: -33