Winkelberechnungen per Tastendruck

Die neue Version 6.0 des Korpusgenerators OSD-Corpus+ von OSD erweitert die Möglichkeiten individueller Korpusmöbelkonstruktionen. Zusätzlich zu Giebel- können jetzt auch Kniestockschränke rationell geplant, präsentiert und produziert werden. Dabei kann die Schräge des Korpus frei definiert und auf Wunsch auch das korrespondierende Boden-, Wand- und Dachprofil des Kniestocks in der Fertigungszeichnung ausgegeben werden. Aufwendige Winkelberechnungen sind nicht erforderlich und werden automatisch durchgeführt, was die Planung beschleunigt und Konstruktionsfehler minimiert. Über grafische Dialogfenster können entweder die Korpusmaße und -winkel oder die Maße der Kniestocknische eingegeben werden. Bei der Nischenmaß-Eingabe berücksichtigt OSD-Corpus+ den Wandabstand und berechnet die korrekten Schrankmaße. Auch Korpusverbinder werden automatisch und im korrekten Winkel positioniert. Gehrungen an Plattenbauteilen und Nutbearbeitungen für Rückwände werden mit der passenden Schräge erzeugt.

