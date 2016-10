Konstruktionssoftware für den Möbelbau

SWood ist eine 3D-CAD/CAMKonstruktionssoftware für den Möbelbau, welche in das System Solidworks voll integriert werden kann. Die Version SWood 2016 hebt sich mit intuitiver Benutzerführung, Flexibilität und Leistungsfähigkeit von vergleichbarer Software ab. Seien es komplizierte Individualanfertigungen oder variable Serienmöbel, fast alles kann einfach und schnell konstruiert und gefertigt werden. Es gibt zwei Module in SWood 2016: »SWood Design« (CAD) und »SWoodCAM«. Die Bibliotheken, wie die SWood-Box wurden im Funktionsumfang ausgebaut. In der Länge und am Ende können Kanten nun individuell gerundet, gefast und profiliert werden. Man hat wesentlich mehr Möglichkeiten mit Parametern, Drag & Drop- und Tastenkombinationsfunktionen. Das Programm wurde vielseitiger hinsichtlich Konstruktionsfestlegungen. Mittels Kennzeichnung mit verschiedenen Farben wurde die Übersichtlichkeit in der 3D-Zeichnung verbessert. Durch Erweiterung des Funktionsscripts können ganz neue Verbinderarten in der Verbinder-Bibliothek angelegt werden. Auch völlig frei konstruierte, betriebsspezifische Beschläge und Mehrteil-Verbinder können jetzt definiert werden. Weg vom Kubus, hin zur Freiformkonstruktion, egal ob zweidimensional oder dreidimensional. Die Konstruktion und Verarbeitung von mehrschichtigen Platten aus Holzwerkstoffen, man nennt diese auch »curved panels« bzw. »multibody panels« sind mit der neuen Version von SWood möglich.

