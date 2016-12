»Ja zur digitalen Bauplattform«

3D-CAD-Modelle automatisieren nicht nur die AV, sie können sogar als Bauplattform Handwerkerleistungen koordinieren. Das Verfahren heißt BIM: Building Information Modeling. Philipp Heiss von Baierl & Demmelhuber sagt im dds-Interview, was er sich davon verspricht.

Herr Heiss, Baierl & Demmelhuber zählt mit fast 500 Mitarbeitern in Planungsabteilungen und baunahen Werkstätten zu den ganz großen Unternehmen, die sich mit dem Innenausbau befassen. Spielt in Ihrem Arbeitsalltag BIM eine Rolle?

Bisher ist noch kein Architekt, Bauherr oder Generalunternehmer auf uns zugekommen und hat uns zur Zusammenarbeit auf der Basis von BIM aufgefordert. Auch dort, wo wir als Generalunternehmen auftreten, spielt BIM bisher noch keine Rolle. Die Grundidee von BIM ist jedoch klasse und könnte allen am Bau und Ausbau Beteiligten das Leben erleichtern. Alle greifen auf ein gemeinsam gepflegtes 3D-CAD-Modell zu und haben damit den gleichen Informationsstand . Letzten Sommer haben wir in St. Petersburg ein großes Flagshipstore ausgebaut und mussten sehr viel Energie aufbringen, während der gesamten Bauphase stets auf dem aktuellen Stand des Baufortschritts zu bleiben. Wir konnten uns nicht sicher sein, ob die anderen Gewerke die Vorgaben des Architekten einhalten, oder uns plötzlich Leitungen oder Lüftungsrohre im Weg stehen. Mit BIM wäre das für uns sicherlich viel einfacher und mit deutlich weniger Kosten über die Bühne gelaufen, da wir ständig den Planstand an die aktuelle Situation anpassen müssen.

Sind Sie auf BIM vorbereitet?

Wir sind davon überzeugt, dass BIM kommt, vielleicht in drei, vier oder fünf Jahren. Bis dahin werden wir die nötige Software installiert und die Mitarbeiter geschult haben. Aktuell befassen wir uns jedoch noch mit Fragen, die BIM in der Praxis mit sich bringt. Den ersten Schritt, die Einführung eines 3D-Planungssystems, haben wir bereits Anfang 2015 gemacht. Vorher hatten wir zweidimensional in AutoCAD konstruiert, daraus die Stücklisten manuell zusammengetragen und in die Branchensoftware übertragen. Jetzt läuft das Gros unserer Aufträge über Imos und Inventor, die wir auch in unserer sächsischen Niederlassung in Hainichen installiert haben. Der Schritt in die 3D-Planung hat uns nicht nur die Welt der Freiformbearbeitung eröffnet, sondern vor allem die Arbeitsvorbereitung automatisiert. Jetzt bedarf es von der Konstruktion bis zur Fertigung nur noch weniger Mausklicks. Wo wir fertigen, ob extern, hier in Töging oder in Hainichen spielt zunächst einmal keine Rolle. Das können wir ganz kurzfristig festlegen oder umdisponieren. Insofern realisieren wir konzernintern bereits ein wenig von BIM.

Welche Fragen zu BIM beschäftigen Sie denn?

Spannend ist beispielsweise die Frage, wie weit ein Bau- und/oder Ausbauprojekt fortgeschritten sein soll, bis BIM zum Zuge kommt. Ich halte es beispielsweise für nicht praktikabel, sich bereits während der Angebotsphase in das 3D-Modell zu begeben, das ist meines Erachtens nach zu aufwendig. BIM-Programme sollten jedoch die Ausschreibungsmassen und -texte liefern. Andererseits sollte es nach der Auftragsvergabe so schnell wie möglich losgehen. Wer als Erster seine Einträge vornimmt, hat nur wenig zu berücksichtigen. An das, was er in den Plan schreibt, müssen sich hingegen alle anderen halten, egal ob es konstruktiv sinnvoll ist oder nicht. Bei manchen Ausbausituationen bietet es sich z. B. an, anders als in der gewohnten Reihenfolge, zuerst die Möbel aufzustellen und erst danach den Trockenbau nach der Position der Möbel vorzunehmen. Es stellt sich daher die Frage, wer am besten das BIM-Modell ins Leben ruft, der Bauherr, der Architekt oder der Generalunternehmer. Dieser sollte dann auch Koordinator sein und vorgeben, wer wann seinen Beitrag einzupflegen hat. Viele Abstimmungen werden die Handwerker mit BIM sicherlich leichter auf dem kurzen Dienstweg untereinander klären können.

Würden Sie sich auf das 3D-Modell verlassen oder trotzdem selbst noch einmal Maß nehmen?

Ich würde mich wohl auf das Modell verlassen. Beträgt der Spielraum jedoch nur wenige Millimeter, würde ich aus meiner Erfahrung heraus doch selbst Aufmaß nehmen. Mit der Zeit werden wir bestimmt ein Gefühl dafür entwickeln, wann sich auch das erübrigen könnte.

Was wiegt schwerer, die noch offenen Fragen oder die Chancen?

Die Chancen! Ich fürchte mich weder davor, mit BIM etwas preiszugeben, noch über den Tisch gezogen zu werden. Das Ziel, mit stets aktuellen Informationen effektiver zu arbeiten, spornt mich an.

Baierl & Demmelhuber

Das 1964 gegründete Unternehmen Baierl & Demmelhuber mit Sitz im oberbayrischen Töging und weiteren Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Tschechien und Großbritannien beschäftigt heute 480 Mitarbeiter und befasst sich mit drei Geschäftsbereichen: Innenraum, Trockenbau und der Komplettausbau als Generalunternehmer. Die drei Geschäftsbereiche können auf verschiedene Werkstätten, wie eine Malerwerkstatt, eine Schlosserei und auch mehrere Schreinereibetriebe zugreifen. Der jüngste, 2011 ins Leben gerufene und von Philipp Heiss geleitete Geschäftsbereich Innenraum befasst sich mit dem Ausbau von Objekten, Läden sowie dem Innenausbau. Hierzu gehören eine Projektierungsabteilung (Projektmanagement) mit 40 Mitarbeitern sowie unter anderem die Projektschreinerei mit 32 Mitarbeitern. Jeder Projektmanager ist auf eine bestimmte Kundengruppe oder einen Großkunden spezialisiert. Je nach Auftragsvolumen und Komplexität der Aufgabe weist der Projektmanager den Auftrag der Projektwerkstatt oder externen Zulieferern zu. Seit Jahresbeginn arbeiten sowohl das Projektmanagement als auch die Schreinereien mit der 3D-Branchenlösung Imos.

Das Interview führte dds-Redakteur Georg Molinski am Firmensitz in Töging. Unterstützung leistete der Leiter der Projektschreinerei Jürgen Rettenböck.