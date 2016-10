Infos und Tipps rund um die neue Version 23

Anfang September hatte das Softwarehaus Pytha Lab zum traditionellen Anwendertreffen in Aschaffenburg eingeladen. Wie in der Vergangenheit, waren neben europäischen Partnern und Usern auch zahlreiche Gäste aus den USA, Australien, Japan, Indien und China vertreten. Den Besuchern wurden die neuesten Entwicklungen, interessante Erweiterungen und die technischen Fortschritte der Pytha-Version 23 präsentiert. Die rund 180 Teilnehmer hatten zudem die Möglichkeit, in verschiedenen Workshops neue Methoden sowie Tipps & Tricks für die tägliche Arbeit mit dem 3D-CAD System kennenzulernen. Besonderer Ehrengast war Wayne Boyle. Der Ladenbauer aus Australien hatte bei einem Wettbewerb eine Reise zum Anwendertreffen nach Aschaffenburg gewonnen.