Die Borm-Informatik GmbH ist der Holz-IT-Spezialist, der seit über 26 Jahren mittelständische Unternehmen der Holzindustrie unterstützt.

Die leistungsstarke ERP-Branchenlösung Borm Business lässt sich durch die branchenorientierte Fokussierung genau auf die Bedürfnisse jedes Betriebes anpassen und unterstützt dabei entlang der gesamten Prozesskette. 14 Mitarbeiter in Dortmund und über 85 in der gesamten Unternehmensgruppe stehen mit ihrem Branchen- und IT-Know-how als Spezialisten zur Verfügung. Die Borm-Gruppe besteht aus sieben Unternehmen in Deutschland, der Schweiz, Italien und den Niederlanden. Der Hauptsitz ist in Schwyz. Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung von leistungsstarken Modulen beweist die Borm-Informatik den Mut zur Innovation und ermöglicht mit neuen, zukunftsweisenden Lösungen die nahtlose Verknüpfung aller Geschäftsbereiche. Bereits heute werden künftige Standards der Industrie 4.0. durch die Produktionssteuerung und Maschinenvernetzung per Borm-Leitstand sowie die mobile Datenerfassung mittels BormApp umgesetzt.

