Wo immer abgerundet wird

Zulieferer des Monats: Holz in Form Niedermeier. Der Spezialist aus Niederbayern fertigt Holzformteile als Einzelelement, in Kleinserien oder auch als fertiges Gesamtprojekt.

Ob Standardteile wie Halb- und Viertelkreisprofile, Rundsäulen, individuelle Einzelanfertigungen für spezielle Möbel, Einrichtungen, Handläufe oder Thekenfronten: Holz in Form Niedermeier hat sich auf runde Zulieferteile spezialisiert und bietet diese unter www.shop.holz-in-form.de ab sofort auch online zum Kauf an. Viele Schreiner und Tischler nutzen diesen Service bereits und sichern sich damit einen Preisvorteil von zehn Prozent.

Das Unternehmen baut dabei auf die Kompetenz und Kreativität seines Teams (Bewerbungen sind jederzeit willkommen!). In enger Zusammenarbeit mit den Kunden aus dem In- und Ausland entstehen in Marklkofen auf über 2000 m2 Produktionsfläche anspruchsvolle Holzformprojekte. Mithilfe innovativer Presstechnik wird Holz in runde Formen gebogen und in verschiedenste Objekte integriert. Die Formteile werden hier überwiegend als Ganzes in einem Stück gefertigt. Dies sorgt nicht nur für Stabilität, sondern auch für makellose Formgebung, so z.B. in der Business-Lounge der Allianz-Arena.

Holz in Form Niedermeier stellt auf der Messe Euroshop in Düsseldorf aus. Das Unternehmen ist in Halle 10, Stand A 68 zu finden.

Zulieferer des Monats

Tipp