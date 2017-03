New Tec Design Audio bietet Soundsysteme mit anspruchsvollem Design und gutem Klang an, außerdem praxisorientierte Produktkonzepte wie 360-Grad-Schallabstrahlung oder die Symbiose zwischen Klangkörper und Beleuchtungstechnik. Das Audiosystem Cono Canto WiFi z.B. ist einfach zu montieren: die Lautsprecher werden in marktübliche 3-Phasen Stromschienen eingehängt. Zum Abspielen von Musik genügt es, den mitgelieferten WiFi-Sender mit einer beliebigen Audioquelle zu verbinden. Die Lautsprecher eignen sich auch für die Nachrüstung, sogar im laufenden Geschäftsbetrieb.

