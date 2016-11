Klemmschutz in der Kita

Simonswerk hat in Zusammenarbeit mit Architekten, Verarbeitern und Betreibern von Kindertageseinrichtungen ein Bandsystem für Klemmschutzanforderungen entwickelt.

Eine halbzylindrische Holzleiste verhindert das Einklemmen der Finger beim Öffnen und Schließen der Tür – das ist die Lösung, die sich der Beschlaghersteller Simonswerk für eine Anforderung ausgedacht hat, die an allen Kindertagesstätten gilt: Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung verlangt durch spezielle Sicherheitsmaßnahmen, die Gefährdung durch Quetsch- und Scherstellen an der Schließkante von Türen auszuschließen. Diese Auflage müssen alle Kindertagestätten erfüllen und gegenüber dem DGUV-Beauftragten dokumentieren.

Das Bandsystem Variant VX 7099 Klemmschutz sorgt für zuverlässigen Schutz der Finger an der Nebenschließkante auf der Schließ- und der Öffnungsseite. Bei der Beschlagvariante drehen sich bis zu 120 kg schwere Türblätter mit einem durchgängigen Abstand von 3,5 mm an Zargenspiegel und Zargenfalz, wodurch ein Einklemmen der Finger verhindert wird. Möglich wird dies durch die Aufdoppelung der Türblattkante mit einer halbzylindrischen Holzleiste und durch die Verwendung von 3D-verstellbarer Simonswerk-Bandtechnik. Durch die Aufdoppelung in gestalterischer Anlehnung an das jeweilige Türmaterial wirkt der Klemmschutz wie aus einem Guss. Auch die Montage ist unkompliziert: Die halbrunde Leiste wird an der Bandseite auf das Türblatt geschraubt. Das komplette Klemmschutzsystem ist kraftneutral und bietet in Verbindung mit einem Öffnungsbegrenzer einen nahezu perfekten Schutz.

