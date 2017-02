In 15 Minuten montiert

Der jetzt weiterentwickelte flächenbündig schließende Schiebetürbeschlag Eku-Frontino-20 lässt sich erstaunlich leicht und schnell einbauen.

Schiebetüren am Möbel liegen voll im Trend. Für den Tischler und Schreiner wird schieben aber erst dann zu einer wirklich runden Sache, wenn Planung, Montage und Justierung sicher, zeitsparend und effektiv gelingen. Das alles verspricht der jetzt weiterentwickelte, komfortabel und flächenbündig laufende Eku-Frontino-20-Schiebetürbeschlag. Seine Einzelteile baut der Schweizer Hersteller im Werk zusammen und liefert ihn als vormontiertes Beschlagpaket aus. Damit lässt sich der Schiebetürbeschlag in nur 15 Minuten komplett montieren und an nur einer Komponente in wenigen Schritten direkt am Laufwerk justieren. Vor der Weiterentwicklung musst der Tischler und Schreiner an gleich drei Komponenten des Beschlages Justiereinstellungen vornehmen. Wie einfach und schnell das jetzt geht, zeigen die Bilder auf dieser Seite. Der Verarbeiter von EKU-Frontino-20 ist an kein Rastermaß gebunden. Er kann Side- und Highboards mit im geschlossenen Zustand flächenbündigen, bis zu 1000 mm hohen und 1200 mm breiten Fronten versehen. Der Beschlag ist für ein Türgewicht von bis zu 20 kg ausgelegt. Er lässt sich wahlweise oben- oder untenlaufend montieren. Bei einem Sideboard oder Unterschrank empfiehlt sich die untenlaufende Montage, beim Highboard oder Oberschrank die obenliegende.

