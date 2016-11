Echte Wertschöpfung

Produkte zum Begreifen, in der Manufaktur von Hand gefertigt – es gibt sie noch, auch wenn Kollege Roboter Teile der Türgriffproduktion übernimmt. Freigeformte, filigrane Handschmeichler, die jede Tür aufwerten, sind überwiegend Handarbeit. Ein Besuch bei FSB in Brakel.

Mit tausendfach geübtem Griff taucht Kaya Oezcan die Kelle mit dem abstandswahrenden Stiel in den Schmelztiegel mit der flüssigen Aluminiumsuppe und gießt das Leichtmetall zügig in eine zweischalige Gussform. Durch die Schwerkraft füllt sich die Form aus – der sogenannte Kokillenschwerkraftguss. Schon wenige Augenblicke später öffnet der erfahrene Gießer die Form, löst den Griffrohling heraus und legt ihn zum Abkühlen zu den anderen Rohlingen. Palettenweise stehen gestapelte Aluminiumbarren in der Halle und warten darauf, in den Schmelztiegeln bei einer Temperatur von 660 °C verflüssigt zu werden. All dies geschieht in den lichten Hallen einer ehemaligen Dampfschlachterei. Für mich als Schreiner aus dem Süden schwingt in dieser Metallerwelt auf den ersten Blick ein wenig »Ruhrpott-Romantik« mit, auch wenn dort die flüssige Metallverarbeitung vielfach der Vergangenheit angehört. Bei FSB im ostwestfälischen Brakel sind ohnehin Handwerker gefragt, keine Schwerindustriemalocher. Der orange Kollege übrigens, der neben Kaya Oezcan getaktet Aluminium in einfachere Formen gießt, kommt von Kuka aus Augsburg und ist ein Roboter. Dieses Zusammenwirken von programmierter Hightech und Handwerksarbeit wird mir bei meinem Rundgang bei FSB noch öfter begegnen! Seien es schleifende Roboter neben Metallschleifvirtuosen aus Anatolien, die komplexe Freiformen mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägtem Gespür für das Material bearbeiten – nur so entstehen echte Handschmeichler – oder die intelligenten elektronischen Zugangskontrollmodule, die eingebaut sind in gegossene Griffe aus Bronze oder Edelstahlrohre.

Mit Möbelbeschlägen fing alles an

Im Jahr 1881 begann der Gürtlermeister Franz Schneider in seinem Haus in Iserlohn historisierende Möbelbeschläge aus Aluminiumblech und Messing zu fertigen. Zu dieser Zeit war dies in höchstem Maße modern – und der Gründer wusste den Zeitgeist zu bedienen: Die Auftragsbücher waren voll. 1909 verlegte er den Sitz nach Brakel. Seinem Kürzel FS fügte er ein B für Brakel hinzu und die Marke FSB war geboren. Heute ist das Unternehmen weltweiter Marktführer im Premiumsegment für Türklinken. Der Aufstieg begann in den zwanziger Jahren unter dem Einfluss des Neuen Bauens. Für Architekten wurde die Bedeutung funktionaler Türgriffe elementar. In den 1950er-Jahren festigte FSB seine Position als die »Architekturmarke«. In Brakel nahm die Auseinandersetzung mit »der Guten Form« Gestalt an. Johannes Potente kreierte sein wegweisendes »Handform-Design«, Holzmodelle mit der Hand aus dem Vollen geraspelt – und durch den Schwerkraftguss in anspruchsvollen Formen realisierbar. Wertschätzung erfuhr das Design durch Fachwelt und Öffentlichkeit: Die Modelle von Potente finden sich in der ständigen Ausstellung des Museum of Modern Art in New York. Bis heute liegt der Produktfokus bei FSB auf klassischen Beschlägen für Türen und Fenster.

In Begleitung des Gestalters Otl Aicher entwickelte man die bis heute gültigen Leitsätze, etwa die »Vier Gebote des Greifens«, die für die Beurteilung guten Klinkendesigns elementar sind: Daumenbremse, Zeigefingerkuhle, Ballenstütze und Greifvolumen. Berühmte Architekten, auch der Gegenwart, finden sich als Entwerfer in der »Autorenliste« von FSB.

Material mit viel Potenzial

Auf vier Materialien baut die Beschlagwelt von FSB auf: Aluminium, Edelstahl, Bronze und Messing. Aluminium hat etwas Faszinierendes, wie das dds-Titelbild und das Aufmacherbild mit Kaya Oezcan zeigen – das flüssige Material passt sich jeder vordefinierten Form an. Nicht etwa Rohrquerschnitte oder Schweißtechniken begrenzen die Form. Durch den Guss entsteht ein Vollkernprodukt aus Metall, das durch erfahrene Mitarbeiter zu echten Handschmeichlern oder exklusiven Kleinserien vollendet wird. Nur der FSB-Anspruch an die formale Qualität setzt Grenzen bei der Designvielfalt. Ausführungsabhängig sind die Beschläge auch einbruchshemmend klassifiziert oder als Feuerschutzbeschlag geeignet.

Bei der Beschlagmontage haben die Brakeler seit einigen Jahren neue Eckpunkte gesetzt. So begeistern sie etwa Architekten, Endkunden und gestaltungsaffine Innenausbauer mit der Option, Rosetten flächenbündig einzufräsen. In der Praxis allerdings legen manche Handwerker eher Zurückhaltung an den Tag – ein akkurates Fräsbild zu erzeugen, scheint nicht jedem am Bau Wirkenden gegeben zu sein. Gut für Betriebe, die echte handwerkliche Qualität liefern können – inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal!

Die Themen, die im Januar auf der BAU in München viel Raum einnehmen werden, sind Komfort, Sicherheit und die Ästhetik. Dazu die Fortentwicklung elektronischer Zutrittssysteme und – wie könnte es anders sein – neue Aluminium-Oberflächen.

Steckbrief

FSB – Franz Schneider Brakel Über 1 Million Tür- und Fenstergriffe verlassen pro Jahr die Werke von FSB. Bekannt geworden ist der Marktführer im Premiumsegment durch seine klare Ausrichtung an den Entwürfen großer Architekten der Moderne. www.fsb.de

Leiter Marketing FSB

»Die Autoindustrie macht´s vor – Aluminium ist angesagt. FSB zeigt, wie es beim Beschlag geht!