Wohnen im Soldatenbad

Der Türenhersteller Prüm hat ein Hotelprojekt in Köln-Deutz ausgestattet: Aus einem denkmalgeschützten Militärbad von 1914, bestehend aus Badehalle, Bibliothek und Direktorenvilla, wurde das Hotel Stadtpalais. Klassik und Moderne wurden dabei mit Fingerspitzengefühl kombiniert: Die historische Silhouette und klassische Details wurden erhalten und erweitert um einen fünfgeschossigen Neubau. Die Innentüren von Prüm fügen sich in dieses Ambiente harmonisch ein: hochwertige Funktionstüren mit ansprechender Optik. Für die Gästezimmer baute die Tischlerei Royek 118 Türen mit Edelstahlbeschlägen ein; sie sind mit einer Schalldämmeinlage sowie einer automatisch absenkbaren Bodendichtung ausgestattet. Obentürschließer ziehen alle Zimmertüren sanft ins Schloss. Verriegelt werden die Türen über ein Kartenschließsystem. Darüber hinaus trennen 72 Feuchtraumtüren mit Stahlzarge die Badezimmer in den Gästeräumen ab. In den Fluren und Konferenzräumen befinden sich 53 weitere Prüm-Türen verschiedener Ausführung. Je nach Einsatzort sind sie mit Schall-, Brand- und Rauchschutzfunktion ausgestattet.

