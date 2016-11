Wasser von unten

Feuchtraumgeeignete Zargen aus Holz sind für den Spezialtürenhersteller Schörghuber kein Widerspruch: Holzzargen können mit einem bauseitig unsichtbaren Feuchteschutz ausgestattet werden, der das Eindringen von Wisch-, Spritz- oder Kondenswasser am Zargenfuß verhindert. Dabei wird ein rund 5 cm hoher Sockel aus feuchteunempfindlichem Plattenmaterial in die Zarge eingebaut. Der Feuchteschutz ist als optionale Zusatzausstattung für fast alle Holzzargen – und bei Bedarf auch für Türblattunterkanten – erhältlich. Der Feuchteschutz steht für alle Tür-Typen von Schörghuber in ein- und zweiflügeliger Ausführung zur Verfügung und kann auch mit anderen Funktionen wie Brand-, Rauch- und Schallschutz sowie Einbruchhemmung kombiniert werden.

Schörghuber Spezialtüren KG

84539 Ampfing

Tel.: (08636) 503-0, Fax: -811