Von der Idee zum Produkt

»Pythagoräer« basiert auf dem Satz des Phytagoras: Eine quadratische Grundfläche wird durch Halbieren in zwei rechteckige Türen geteilt. Diese werden über ihre Diagonalen in je zwei große, dann nochmals in vier kleine, gleichschenklige Dreiecke zerlegt. Durch ein Faltsystem verwandelt sich die Tür beim Öffnen in eine dreidimensionale Skulptur. Designerin: Danai Moshona, Ingenieur: Christian Mey Fotos: Bernd Hiepe

»Komorebi« beschreibt auf japanisch den Moment, in dem das Licht durch das Dach der Bäume fällt. Der Entwurf übersetzt dieses Sinnbild in die Verbindung zweier Räume. Linear übereinander angeordnete Lamellen bewegen sich mit dem Drehmoment der Tür unterschiedlich stark aus der Fläche heraus und in den Raum hinein. Im weit geöffneten Zustand ordnen sich die Lamellen wieder gleichmäßig in einer Ebene an. Designerin: Christin Rothe, Ingenieur: Martin Pieper

»Vertebra« ist inspiriert von der stützenden, lasttragenden Funktionsweise unserer Wirbelsäule –(lat. collum vertebralis). Die Tür wird hier zu einem ästhetischen, sinnvoll transformierbaren Element, das nicht nur einen Raum vom anderen abgrenzt, sondern auch mit weiteren Benefits aufwartet: Nach dem Pop-up-Prinzip können nach Belieben unterschiedliche Bereiche aus dem Türblatt herausgeklappt werden. Ihre Flexibilität erhält die Tür durch gelaserte Perforationsmuster in den Lagen der Furniersperrholzschichten. Design: Anna-Maria Zinn, Liesa Maerevoet, Ingenieurin: Lisa Bansamir

Wie bei einem Xylophon besteht das Türblatt von »Xylo« aus rechteckigen, hölzernen Klangteilen, deren unterschiedliche Längen die jeweilige Tonhöhe bestimmen. Der in der Türklinke eingelassene Klangstab lädt die Besucher dazu ein, Stimmung oder Anliegen durch perkussive Töne oder einen eigenen Rhythmus anzukündigen. Designerin: Bobin Lee, Ingenieure: Oliver Kowal, Johannes Gibke

Pinien öffnen ihre Zapfen bei Sonneneinstrahlung und schließen diese bei Niederschlag. Inspiriert von diesem Naturprinzip, entstand die Idee einer atmenden Tür. Als Grundlage von »Pine« dienen haustechnische Sensoren, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Räume überprüfen. Die Messwerte steuern Motoren, die durch das Öffnen und Schließen einzelner Elemente der Tür das Raumklima regulieren. Designerinnen: Rahel Armbröster, Nathalie Sterzenbach, Ingenieur: HNE Team

Fotos: Bernd Hiepe