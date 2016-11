Leichter als Glas

Wacosystems hat ein rahmenloses Leichtbau-Türblatt mit Kunststoff-Wabenkern und Acrylglas-Oberfläche entwickelt: Kandela S40 hat eine Tiefe von 40 mm und ist für den Einbau in stumpf einschlagende Design-Zargen konzipiert. Erhältlich ist das minimalistisch gestaltete Türblatt mit transparenten, farblosen oder weiß satinierten Oberflächen. Je nach Betrachtungswinkel ergeben sich durch die Lichtstreuung und die dreidimensionale Tiefenwirkung unterschiedliche Effekte – von klarer Durchsicht bis zu diffusem Lichtspiel. Anders als eine Glastür schließt Kandela S40 bündig mit der Zarge ab. Auch das ins Türblatt integrierte Türschloss ist puristisch zurückhaltend gestaltet. Die Scharniere sind in den hochwertig verarbeiteten Kantenverschluss eingelassen. Waco produziert die Türblätter in der eigenen Betriebsstätte in Herford.

Wacosystems GmbH & Co. KG

32051 Herford

Tel.: (05221) 76313-0, Fax: -29